Аргументы Недели → Интервью 13+

12 августа 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели. Воронеж», Мария СИВАК ]

Кадр из фильма «Письмо на фронт»

В конце июля состоялся дебют короткометражного фильма «Письмо на фронт», снятого нашей воронежской киностудией «Стоп! Снято!» под руководством режиссера Андрея Козлова. Корреспондент «АН-Черноземье» побеседовала с актерами этого нашумевшего фильма. В интервью мы поговорили о творчестве, съемочном процессе и трудностях, с которыми они столкнулись в работе.

Немного о самом фильме. В нем главные герои – молодые ребята, которые занимаются съемкой пранков и ведут разгильдяйский образ жизни (пранкеры – своего рода мелкие хулиганы, шутники, они ставят жертву в неловкую ситуацию, выводят ее на эмоции, - прим.авт.). Однажды преподаватель в университете дает ребятам задание - написать письма на фронт своим прадедушкам.

И именно это задание меняет жизнь всех героев фильма.

Георгий Шабанов и Дарья Костюкова, главные герои.

Актеры играли роль двух влюбленных, у которых не очень хорошо складывались взаимоотношения. Но в этой беседе мы поговорим не про их «киношную любовь», а о постоянной и непрерывной работе актера над собой, эмоциональном выгорании и способах вживания в роль.

- Какими качествами должен обладать человек, который хочет заняться актерской деятельностью?

Г.Ш.: Нужно приложить очень много стараний. Каждодневная работа над собой обязательна. Например, начинать утро с артикуляционной гимнастики.

Д.К.: Я считаю, что трудолюбие играет важную роль. На одном таланте далеко не уедешь. Также актеру крайне важно уметь находить общий язык с людьми. Ты приходишь на съемочную площадку и никого не знаешь. Забиться в угол не вариант, потому что себя нужно проявлять. Взаимодействие с людьми очень важно.

- А как происходит процесс вживания в роль?

Г.Ш.: Нужно начать разбирать персонажа по частям. Думать о том, почему персонаж поступил так или иначе, искать разные ходы в персонаже. И только потом спустя время герой начнет вырастать в тебе потихоньку. Ты начинаешь его видеть: как он выглядит, какой у него взгляд и так далее.

Д.К.: А еще ты абсолютно невольно начинаешь вспоминать людей, похожих на своего героя. Или это ты сам в какой-то период жизни. Мы не только сами рисуем картинку, но и стараемся от знакомых людей что-то почерпнуть.

- Какой момент из съемочного процесса запомнился больше всего?

Г.Ш.: Мы получили удовольствие от каждого съемочного момента, это же целое приключение! И даже несмотря на то, что нам каждый день приходилось вставать в 5 утра. Я даже когда-то поймал себя на мысли, что, вот, скоро проект закончится. А для чего мне по привычке потом просыпаться в 5 утра?

Д.К.: А у меня съемки начались со второго съемочного дня, я первый пропустила. Прихожу я, такая бодренькая, на место встречи и вижу всю съемочную группу в ужасном состоянии – все обгоревшие от и до. Они сидят, не двигаются, боятся лишний раз пошевелиться, чтобы кожу не трогать после солнечного ожога, так как все наши съемки выпали на аномальную жару. Поэтому нам приходилось обмазываться толстым слоем крема от загара с самой высокой SPF защитой.

- А какие сцены запомнились больше всего?

Д.К.: Ужасная сцена с поеданием мороженого (смеется, - прим. авт.). По 15 штук практически съели за съемку. И после снятия сцены звучит долгожданное «Стоп! Снято!» и разрешение режиссера доедать все мороженое. Группа ела, а мы судорожно искали, куда его выбросить.

Г.Ш.: Точно. Неделю на мороженое смотреть не мог. Потом все-таки сорвался.

Роман Лютиков и Алексей Шуваев, актеры второго плана.

Ребята рассказали о минусах российского кинематографа, незапланированных ситуациях на сцене и разнице игры актеров в театре и в кино. Стоит отметить, что, несмотря на то, что у них второстепенные роли, их истории про сложности съемок ничуть не хуже, чем у главных героев.

- Расскажите про процесс съемки, как он происходил?

Р.Л.: Мы приезжали на место съемки, нас одевали, давали нужный реквизит. У меня это была камера, с которой я таскался. Я играл самую важную роль – оператора. Не было бы меня, не было бы никаких пранков. Съемочная группа в сборе, свет выставлен, и мы с выученным текстом, зная предполагаемые обстоятельства, начинаем играть сцену.

А.Ш.: А у меня была роль одного из ребят в компании, лучшего друга главного героя. Я вообще в последний вагон запрыгнул, когда проходил кастинг. Очень сильно повезло.

- Какая сцена вам далась труднее всего?

Р.Л.: Первый съемочный день. Была адская жара, а мы укутаны в куртки и свитера, так как по сюжету действие происходит весной. Как только заканчивался дубль, все сразу же разбегались кто куда, лишь бы укрыться в тени.

А.Ш.: Мне очень не просто далась сцена в лесу, когда собрались снимать в восемь вечера, а закончили в пять утра. По сценарию мы должны были много бегать, несмотря на то, что работаем в ночь, не спим, голод подступает, а все равно в кадре надо веселиться. Но энергия сама по себе появлялась, потому что мы получали кайф от того, что делаем. Один раз я даже упал. Штаны порваны, на руке ссадина, но все равно остался доволен работой.

- Говорят, что актерам второго плана гораздо труднее, чем актерам с главной ролью, потому что надо за минимальное количество слов раскрыть героя. Это так?

Р.Л.: Наверное, да, но я считаю что и там, и там нужно выкладываться на полную. Просто у главной роли больше экранного времени, больше текста и инструментов, чтобы выложиться.

А.Ш.: Все верно, выкладываться нужно и там и там, но если рассматривать конкретно то, что нужно раскрыть роль второго плана за минимальное количество слов, то представьте как главному актеру не просто раскрыть роль с огромным текстом? А еще нужно провести через своего персонажа целую историю.

- А в чем различия поведения актеров перед зрителями в кино и в театре?

РЛ.: Есть одна замечательна фраза, не помню кто ее сказал, но суть одна. Можно сравнить игру в кино и игру в театре с канатоходцами. Когда ты идешь по канату (если сравнить это с кино), то ты не оступишься. А если сравнить с театром, то ты соскочишь с каната и очень сильно навернешься. В кино можно переснять дуль, а в театре если ты сел в лужу, то придется выкручиваться, обратной дороги нет.

В кино даже работа с голосом разная. Там у тебя есть микрофон и не нужно становиться на опору, чтобы тебя слышали на последних рядах, как в театре. А ведь там нужно уметь охватывать зал. В кино также можно подкрутить голос, эмоции засечет эффектов и монтажа. В театре есть только ты и зритель.

- Были ли сцены, когда что-то шло не так, как задумано?

Р.Л.: Да, были. Играли мы в театре сцену в ЗАГСЕ и резко вырубился свет на сцене, а зритель же не знает, что все идет не по плану. Ну мы и начали отыгрывать звуками: дурачиться, стучать, чтобы делать какое-то действие на сцене. А если забыл слова, то можно сделать сцену еще интересней – сделать ее немой. Если даже и говорить чушь, то говорить уверенно!

- Как вы думаете, почему русское кино не так сильно любят?

А.Ш.: Кино не оправдано. Те деньги, которые выделяются на какие-то большие фильмы, могли бы быть использованы намного лучше. Ко всему прочему, нет дороги молодым. Также нет поддержки от государства молодым и неизвестным режиссерам, которая должна была бы быть. А еще зрители не особо воспринимают новые идеи, съемки. Все как будто одно и то же. Какая-то стабильность что ли… И это не очень хорошо.

Мы узнали мнение о съемках со стороны актерского состава. А как выглядят съемки в глазах не только актеров, но и самого человека, причастного к закадровому процессу? О другой, изнаночной жизни в съемочной группе рассказала Анна Мещерякова.

- Что входило в твои обязанности?

- Во время съемок я занималась обзвоном актеров и их инструктажем по подбору одежды. Я поддерживала с ними связь, чтобы им было комфортно, чтобы они чувствовали семейную атмосферу съемочной группы.

- Что самое сложное в твоей работе?

- Это добор актеров. Некоторые отказывались сниматься, потому что сейчас лето, все хотят отдыхать. Мне приходилось искать массовку у своих знакомых, друзей. Сложных случаев много, но вспоминаю сейчас именно тот, когда мне пришлось за 12 часов набрать 85 человек для массовки.

- Какие есть нюансы во время съемочного процесса, о которых не догадывается зритель?

- Существуют определенные цвета, которые нежелательно использовать в кадре. Это выглядит очень неестественно. Например, черная и белая одежда. Да, в жизни есть люди, которые одеваются так, но в кадре этого лучше избегать. Наш фильм был снят в синих, зеленых, красных тонах. Мы старались к каждой сцене подбирать определенные цвета, чтобы все смотрелось лаконично.

P.S. Чаще всего зритель даже и не догадывается о том, какую сложную и колоссальную работу проделывает вся съемочная группа, чтобы в итоге получился качественный фильм. Мы, обычные люди, видим лишь итог того, что получилось. Надеюсь, после прочтения этого материала, мы станем намного больше и сильнее уважать труд людей, создающих целое кинематографическое искусство!