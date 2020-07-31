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«Скоро наша система образования рухнет окончательно»: загнанные в угол педагоги, «вышка» за деньги и частные вузы-конторы

, 14:21 [ «Аргументы Недели», , Обозреватель отдела Общество ]

«Скоро наша система образования рухнет окончательно»: загнанные в угол педагоги, «вышка» за деньги и частные вузы-конторы
Александр Пятикоп

Еще зимой Владимир Путин наказал: «избавиться от институтов-контор». Избавляемся эффективно, в этом году, например, уже закрыли многие вузы-пустышки. Вместе с этим специалисты, которым, по сути, выдали диплом за деньги, никуда не исчезают. О тенденциях получения высшего образования и критериях его качества специально для «АН» рассказал депутат Государственной Думы, Заслуженный учитель России и кандидат педагогических наук Александр ПЯТИКОП.

Из года в год так называемые вузы-конторы выпускают тысячи «специалистов», фактически получивших диплом за деньги. Откуда взялась эта тенденция?

Все началось после развала Советского Союза. Не от хорошей жизни стали появляться частные вузы. Тогда же, после подписания Болонской конвенции, качество образования ухудшилось. В государственных учебных заведениях в том числе. Но негосударственные вузы, конечно, отдельная история. И понять, что поступать туда не стоит, можно сразу. Потому что они готовят кого угодно, но только если не нужна серьезная материально-техническая база. Выпускаются юристы, экономисты и другие специалисты сугубо гуманитарных профессий.

К счастью, родители ситуацию недавно поняли. Они советуют детям выбирать более престижные вузы и игнорировать вузы-конторы, чтобы при хорошей мотивации выпускник школы получил качественное образование. Тенденция такова: эпоха выбора всего, что втюхивают, прошла. Появилась необходимость в качественном образовании. Но, конечно, не все частные вузы плохие. Мы говорим только о тех, которые действительно ничему не учат и выдают дипломы фактически за то, что студенты исправно платят за учебу.

Но ведь у некоторых детей нет возможности поступить в государственный вуз. Они идут в частный, потому что обучение там стоит дешевле, а не потому, что не хватает мотивации или чего-то еще.

У меня на этот счет особое мнение. Я родился в семье рабочих. Моя мама около 20 лет проработала на химическом производстве, отец 50 лет автослесарем. Папа всегда говорил: я тебя кормлю, обеспечиваю, а ты, будь добр, хорошо учись. У меня своя работа, у тебя своя – это учеба.

Мы разбаловали детей. Сейчас они нам постоянно говорят: дайте двадцать тысяч на репетиторов, еще двадцать на курсы и так далее. А что ты сам сделал? Ты хочешь чего-то добиться? Почему тогда не стараешься сам? Вопрос всегда в мотивации. И тут вина родителей – они им этого не доносят. Если тебе все дают и ничего не требуют взамен – ты только капризничаешь. Не хватает знаний на университет или денег – поступай в колледж. Они бесплатные. Если ты хочешь – отучишься в колледже, закончишь его с красным дипломом, потом поступишь на 3-й курс университета. Ты должен стараться не ради диплома, а ради знаний.

В этом и проблема. Колледжи среди выпускников школ мало котируются. Все хотят получить «вышку». Потому что остальное – не престижно. И их настраивает на это социум. У большинства абитуриентов такая позиция: нужно получить «бумажку о высшем», отчитаться перед родителями и дело в шляпе. А профессионализма от этого не прибавляется, и люди, которые работают с нами – профаны в своем деле. Как быть с этим?

Ваши слова подтверждают мой тезис: после развала Союза качество образования, высшего в том числе, резко упало. Решается этот вопрос очень просто – при устройстве на работу. Собеседования теперь проходят не так, как раньше – работодатель видит диплом по формальной позиции и тщательно проверяет навыки. Дается несколько практических задач, и провал в теоретической подготовке сразу виден. Юрист, если слабо ориентируется в отраслях права, то какой он юрист?

По каким вообще критериям определяется качество вуза? Как понять, что место, в которое поступает твой ребенок, реально научит его хоть чему-то?

Есть Рособрнадзор, и его задача – контроль качества знаний. Раз в пять лет проходит лицензирование вуза, аккредитация. Что такое лицензирование? Право преподавания. Что такое аккредитация? Право выдачи диплома государственного образца. На сайте Рособрнадзора все критерии проверки вывешены.

Платное образование как таковое, на ваш взгляд, «хорошо» или «плохо»?

Я отношусь нормально к платному образованию, но только в государственном вузе, где все под контролем. Есть платные группы, есть бюджетные группы, но я уверен: кто не может попасть на бюджет, получая первое высшее, недостаточно старается. Поэтому, как человек, как специалист, я плохо отношусь к платному первому высшему образованию.

Допустим, все платные вузы закрылись. Что будет дальше?

Уже больше половины частных вузов закрыты за счет Рособрнадзора. Проверка одна, вторая, третья… Вот, например, в Калининградской области остался только один частный вуз. Но ведь и государственные, если они не проходят проверку, закрываются. Проверяются все вузы. Иногда в угоду экономике закрываются филиалы государственных университетов и институтов. И это неправильно, конечно, но рентабельность сейчас играет огромную роль.

Насколько я знаю, критерии лицензирования и аккредитации вузов ужесточаются с каждым годом. Почему?

Условия меняются. И материальные в том числе. Например, требования к преподавательскому составу. Факультет или кафедра должны иметь определенное количество профессоров, докторов наук, материально-техническую базу, кабинеты, лаборатории и прочее. Учитываются и результаты, успехи выпускников.

А как реагировать, например, на то, что на том же журфаке педагогов-практиков вынуждают публиковаться, иначе работать они не смогут.

Это другая история. Это встраивание в Болонскую конвенцию, о которой мы говорили. Нельзя нам эту систему реализовывать, исторически сложилось так, что главные научные разработки в Советском Союзе и в России делались в академических вузах, не в университетах. Там готовили диссертации, проводили исследования. В университетах это не было главным критерием, а главным было преподавание, подготовка кадров. Но в то же время доцент обязательно должен был написать установленное количество работ. Теперь говорят, что педагоги должны цитироваться. Первое смещение – разлом.

Болонская система на нашу историческую почву просто не может накладываться. Преподавателей загоняют в угол. Если раньше они работали, например, 600 часов в год, теперь 1200. А если у меня ставка 1200 часов в год, когда мне заниматься научным исследованием? Я преподаватель вуза, и это один из аргументов моего профессионализма. Вы знаете, что существует такое понятие «красный профессор»? Это тот, который не защитил докторскую диссертацию. Такое бывает, например, в военных вузах. Говорят: «профессор такой-то», «мастерская профессора такого-то», а он не защищал никакой диссертации. Зато может вести теоретический курс и знает, как научить. Мы содрали критерии Запада и теперь пожинаем плоды. У нас есть проблемы в образовании, но, если ты хочешь научить человека, так учи, занимайся со студентами, у тебя нет времени исследовать и цитироваться. Почему нужно отказываться от специалиста, который может научить? Также почему, например, школьники должны сдавать чуждый нашей системе образования ЕГЭ?

И опять же все от Болонской конвенции. Нам нужно отказаться от нее по крайней мере на период санкций и, более того, предложить школьникам в рамках выпускного экзамена сделать выбор: кто-то пусть сдает его в форме ЕГЭ, а кто-то в традиционной. В зависимости от того, куда человек хочет поступить и какие цели преследует. Это поможет нашей системе образования не рухнуть окончательно и воспитать новое поколение профессионалов своего дела.

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