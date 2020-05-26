Болезнями блещет народ: как победить в борьбе за иммунитет

Аргументы Недели → Интервью 13+

26 мая 2020, 10:54 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Валерий Животов

Что делать для того, чтобы подготовить организм ко встрече с коварным вирусом? «АН» побеседовали с врачом-терапевтом высшей категории (фитотерапевтом, гомеопатом) и полковником медицинской службы в отставке доктором Валерием ЖИВОТОВЫМ о том, как укрепить иммунитет с помощью фитотерапии, когда вирус берет организм штурмом.

– Валерий Васильевич, сейчас очень остро стоит проблема вирусной агрессии в отношении человека. Речь в первую очередь о COVID-19. Почему им кто-то болеет тяжело, кто-то легко, а кто-то вообще никак не реагирует на «встречу» с инфекцией?

– Ответ на эти вопросы напрямую зависит от состояния нашего иммунитета. Иммунитет – это Вооружённые Силы организма. Без них гибнут и государства, и люди. Для того, чтобы иммунитет был способен дать достойный ответ «агрессору», он должен быть обеспечен необходимыми вооружением и техникой, надёжным тыловым снабжением. Прежде всего, это сбалансированное и качественное питание, включая чистую питьевую воду, чистый воздух, тренированное тело и крепкую, уравновешенную психику. Стрессы – вон из жизни. Эмоции, чувства, страхи, гневливость, зависть, тоску – под контроль сознания. Ну и, конечно же, надо учитывать и корректировать наследственность, так как существует иммунитет врождённый (и сопряжённый с ним первичный иммунодефицит) и приобретённый (и сопряжённый с ним вторичный иммунодефицит). Крайне важно грамотное лечение имеющихся сопутствующих заболеваний и контроль за их течением.

Решение проблем первичного иммунодефицита отдадим в руки специалистов-иммунологов и сосредоточимся на решении проблем вторичного иммунодефицита, так как его «обладатели» – основные «поставщики» тяжёлых форм заболевания ОРВИ, в том числе коронавируса.

Прежде всего, давайте условимся, мы не говорим о лечении. Это прерогатива лечащего врача! Мы обсуждаем вопросы оздоровления, укрепления иммунитета, в идеале – предотвращение заболевания вообще. Важной мерой в этом комплексе будет фитотерапия, том числе фитодиетика – профилактический приём настоев и настоек лекарственных растений и акцент в питании на овощи, фрукты и ягоды.

– То есть профилактика COVID-19 с помощью лекарственных растений все-таки возможна? Для многих эта история в разделе «мракобесия».

– Дискуссии на ТВ по поводу COVID-19 с участием врачей и учёных касаются преимущественно эпидемиологических аспектов. Безусловно, это архиважные вопросы. Честь и Слава врачам, медицинским сёстрам, фельдшерам, младшему медицинскому персоналу, водителям «скорой» и всем участникам этой битвы за жизни заболевших! Но меня не покидает некое чувство неудовлетворения и недосказанности.

В истории нашей цивилизации было множество эпидемий и пандемий. Все они были побеждены при обязательном использовании лекарственных растений. Причём лекарственные растения использовались и в профилактике, и в лечении, и в реабилитации. Этот богатейший опыт не изучается, не используется. Что, по меньшей мере, недальновидно. Энтузиасты – врачи и целители, не в счёт. И как в юбилейную годовщину Победы в Великой Отечественной войне не вспомнить опыт советской медицины в этой самой войне! Напомню, в тех ужасных бытовых условиях никаких серьёзных эпидемий не возникало. Не было вакцин, сывороток, антибиотиков, противовирусных средств. Мы победили средствами народной медицины, прежде всего использованием лекарственных растений. Да с каким результатом! 75% раненых и больных были возвращены в строй! Это категория ОБСТРЕЛЯННЫХ! Это они, по мнению большинства военачальников, выиграли войну. Маршал Рокоссовский говорил, что войну выиграла «святая троица» – врач, медицинская сестра и санитарка.

Сегодня рекомендации для населения по профилактике заболевания COVID-19 сводятся к режиму самоизоляции, карантинным ограничениям, ношению масок, мытью рук и использованию дезинфицирующих средств. Это нужно и очень важно! Но недостаточно. К сожалению, санпросветработа у нас приказала долго жить в результате пресловутой оптимизации здравоохранения. Попробуем восполнить этот пробел. Остановимся на некоторых стадиях воспаления. Именно в этих случаях адекватным будет лечение лекарственными растениями.

Фаза гиперемии – первая, начальная стадия воспаления. Появляются первые симптомы заболевания: повышение температуры тела, боли в горле, сухой кашель, слабость и др. При осмотре врач выявляет покраснение зева, отёчность миндалин, увеличенные лимфоузлы, изменения в дыхании при прослушивании. Все эти симптомы появляются в результате развивающегося в организме «сражения» между «агрессором» – вирусом (бактерией) и иммунитетом организма. Позвольте мне, как военному врачу, использовать такую лексику. «Передовая линия обороны» организма проходит на стыке сосудистой стенки капилляров, артериол, венул и наружной мембраны клеток примыкающего органа. В нашем случае это гортань, трахея, бронхи, лёгочная ткань и её альвеолы (в них происходит обмен углекислого газа на кислород). Капиллярам, артериолам, венулам, клеточной мембране отводится главная роль в сражении с «агрессором-вирусом». Перед ними стоит задача: при поддержке всех сил иммунитета, его клеточного и гуморального звеньев, не дать «агрессору» прорвать оборонительную линию и проникнуть в клетки ближайших органов. Именно там, в клетках названных органов, они смогут исполнить «главную мечту своей жизни» – дать многочисленное потомство и получить «постоянную прописку» в человеческой популяции. Главная задача, стоящая перед иммунитетом – сжечь агрессора в «пламени костра гиперемии». Не дать перекинуться «костру», по сосудистому руслу», в более отдалённые от первичного очага поражения органы и ткани организма. Это будет означать, что болезнь принимает затяжное течение, возникают осложнения и появляется угроза «капитуляции», т.е. смерти. Дальнейшая судьба заболевшего, в этой ситуации, предаётся Богу и врачам, проводящим лечение уже более активными и агрессивными методами, включая реанимационные пособия и ИВЛ.

– От чего зависит «итог сражения» на исходном плацдарме?

– Во многом от того, как хорошо был обеспечен иммунитет необходимыми «вооружением, техникой, снарядами и обученным личным составом, от «рядового до маршала». А что это такое в переводе с метафоры? Есть такой класс биологически-активных веществ – БИОФЛАВОНОИДЫ (БФ). Они играют большую роль в организме, сопоставимую по значимости с известными белками, жирами, углеводами и витаминами. А в чём-то и превосходящими их. БФ выполняют множество важнейших функций в организме: укрепление сосудистой стенки, антиоксидантная защита, обеспечение процессов иммунного ответа и саногенеза (оздоровления) необходимыми биологически-активными комплексами и веществами (БАК и БАВ). При их дефиците в организме, сосуды теряют прочность, гибкость, эластичность. Попросту говоря, сосудистая стенка становится «дыряво-сетчатой» и вирусы легко проникают сквозь неё в клетки предлежащих органов и легко «таранят» клеточную мембрану. Особенно при сочетании дефицита БФ и антиоксидантов. Таким образом, развивается вторая стадия воспаления – инфильтрация и отёк. БФ препятствуют распространению очага воспаления в любой анатомической области организма. В бронхолёгочной системе в том числе. Полезные свойства БФ можно перечислять и далее, но для понимания их роли в обсуждаемых процессах и сказанного достаточно. Важнейший нюанс: БФ, – при их столь большой, незаменимой роли в организме, им не синтезируются. Но требуются организму ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Восполняет их запасы только растительная пища. Поэтому так распространён их дефицит в организме у многих людей. Поэтому, в том числе, «цветут» онкозаболевания, сердечно-сосудистые катастрофы, слабеет иммунитет, со всеми, вытекающими последствиями. Категория лиц, испытывающих дефицит БФ, –основной поставщик фатальных исходов и тяжёлых случаев течения COVID-19.

Как правило, дефицит БФ сочетается с дефицитом антиоксидантов, витаминов, особенно А, С, Е, D, БАКов и БАВов – носителей необходимых микроэлементов (цинк, селен, магний и др.). Добавьте к этому сопутствующие заболевания, преклонный возраст, низкую физическую активность, неблагоприятную экологическую обстановку, курение, злоупотребление алкоголем, наркотики, хронические стрессовые ситуации. Всё! Добро пожаловать в ряды потенциальных жертв инфекции коронавируса. В этой ситуации роль фитотерапии переоценить невозможно. Лекарственные растения, наряду с растительной пищей, являются основными поставщиками БФ, антиоксидантов, витаминов, БАК и БАВ. Но не только этими поставками ограничивается их роль. Многие лекарственные растения обладают прямой противовирусной и антибактериальной активностью, выраженным синергизмом с антибиотиками и противовирусными средствами, во многом нивелируют их побочные эффекты. Они позволяют снизить дозы и сроки применения антибиотиков, тем самым уменьшая токсическую нагрузку на организм. Попробуйте убедить меня, что это не важно.

– Тем не менее, многие игнорируют лечение травами. Почему? Не доверяют?

– Скорее наоборот. «Наевшись» таблеток и набравшись побочных явлений и осложнений от проводимого лечения, изрядно потратившись, больные люди осознают, что попали в западню и начинают искать варианты своего «освобождения». Что предлагает официальная академическая медицина? Меняет медикаментозную схему назначений. Хорошо, если лечащий врач – хороший клинический фармаколог. Он сможет оптимизировать и конкретизировать лекарственные назначения. Должен сказать, что это очень серьёзная и важная наука. Но часто пациенты хотят полностью освободиться от «фармы». В этой ситуации вариантов мало. Первое, что приходит на ум, это фитотерапия. Но полная отмена «фармы» и переход на «фито» — это очень ответственная и сложная задача. У молодых, недолго болеющих пациентов, её можно попробовать, а что делать с пациентами пред… и после… пенсионного возраста? Замена «фармы» на «фито» возможна, но очень рискованна. Оптимальный вариант – сочетание. Это позволит снизить лекарственную токсическую нагрузку, нивелировать побочные явления и осложнения. К сожалению, у официальной академической медицины такой возможности нет. И я никогда не слышал и не читал, что подобные темы поднимались и обсуждались в официальных медицинских кругах. Фитотерапия, как и гомеотерапия, продолжает пребывать в статусе «приживалок» у фармакотерапии. Их лечебно-профилактический потенциал не используется. Очень жаль. Здоровьем наш народ не блещет. «Фарма» плюс фитнес-центр – это хорошо, но все проблемы не снимает. В стационары, по-прежнему, очередь. Гробы с молодыми усопшими тоже не редкость. Жаль!

– Пациенты, которые наряду с фармакотерапией принимали настойки лекарственных растений и не гнушались гомеотерапией, живут дольше и качественнее?

– Да, это так. Я это утверждаю на основании наблюдения за своими пациентами на протяжении более 30 лет. С момента моей службы в Центральном Военном Клиническом Госпитале. Большинство пациентов – это лица пенсионного возраста. Среди них были те, которые с удовольствием принимали фитотерапию и те, кто её игнорировал, – их меньшинство. Сравнивая эти группы, утверждаю: пациенты, принимавшие, наряду с фармпрепаратами, настои и настойки лекарственных растений и/или гомеопатические средства, живут дольше, у них лучше сохраняются и «голова», и «тело», то есть психический и соматический (телесный) статусы. У этих пациентов реже развиваются онкозаболевания. А если и развиваются, то протекают заметно легче. Без галопирующего течения и без «морфинного» болевого синдрома.