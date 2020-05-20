Экс-мэр Даугавпилса: Сейчас главное – направление на заботу о людях

Аргументы Недели → Интервью 13+

20 мая 2020, 12:14 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Экс-мэр Даугавпилса, психолог Жанна Кулакова, фото соцсети

Правительство Латвии планирует снять режим ЧС уже в июне. Несомненно, наступит новая жизнь. Так, как прежде, увы, не будет: латвийцы вынуждены будут выходить из кризиса, приходить в себя, искать работу и просто научиться заново жить! Насколько готовы жители Латвии к переменам? Многим ли из них потребуется любая помощь? Специально для «Аргументы Недели» интервью с политиком, экс-мэром Даугавпилса, психологом Жанной Кулаковой.

-Жанна, сегодня режим ЧС несколько ослаблен: Латвия открыла границы с Литвой, Эстонией. Люди почувствовали себя более свободно. Я права?

-В определенной мере. Действительно, Прибалтика между собой открыла границы, и люди едут в соседние государства, но…Я бы сказала, что жители Латвии ведут себя несколько осторожно. Скованно. Да, есть послабления режима ЧП, но люди пока не совсем готовы это открыто принять. Вполне объяснимо. Конечно, людям хочется вздохнуть полной грудью и жить в обычном «мирном» режиме. Но, пока это только на уровне разговоров. Я общаюсь с людьми и понимаю их опасения. Да, уже открыты некоторые границы и люди хотят уехать, но что будет там… не знают. Уедут и что? Что их ждет за пределами Латвии? Они не знают. Возможно, если кто-то начнет уезжать и все сложится у него благополучно, то тогда и другие подтянуться.

-Как вы считаете, многие будут уезжать?

-Думаю, что многие. Такое желание у людей есть. Есть и те, которые останутся. Я говорю о людях, которые вернулись на родину, в Латвию. Понимаете, коронавирус всех нас очень «встряхнул». Мы проходим серьезную школу жизни. Многие потеряли работу, многие уйдут из большого бизнеса в малый, кто-то пытается переквалифицироваться в профессии. Я предполагаю, что «острое» время для людей наступит после снятия режима ЧС.

-Жанна, но и сейчас народ, простите, озлоблен: потеря работы, многие не получают пособия, кредиторы лютуют, долги растут. Любому терпению приходит предел! А где реальная помощь государства?

-Я не могу сказать, что помощь полностью отсутствует. Нет. И имею право это говорить, как человек, который 13 лет работает в социальной сфере Даугавпилса. Другое дело, что вся социальная программа, увы, устарела! Именно. Пример? Пожалуйста! Люди не получают достаточно информации. Например, нет такого телефона, куда бы они могли позвонить и спросить: «Я осталась без денег. Детей нечем кормить. Куда мне можно обратиться за помощью?» Элементарный номер из четырех цифр. Телефон помощи. На сегодняшний день мы имеем старые и отжившие социальные программы. Например, нужна комплексная служба помощи в социальных службах: финансовая, психологическая, информационная. Приведу пример. Около моего дома я стала видеть мужчину, который «заглядывает» в мусорные баки… Иногда он выбрит и тогда я вижу, что это не опустившийся человек. Подошла и расспросила его. Он работал инженером, но потерял, увы, работу. Жена не выдержала и рассталась с ним. Житейская ситуация. Но, почему же он не пришел в социальную службу, чтобы получить помощь? Например, пакет с продуктами, деньги, возможность ночевать в приюте пока. Оказывается, у него не было доступной информации. И это серьезный вопрос. Нет достаточной информации о социальной помощи людям в тяжелой ситуации. А она должна быть!

-Есть люди, которые просто стесняются приходить в социальную службу…

-Вы правы! Вот еще один пример. Ко мне пришла женщина, которая потеряла работу и воспитывает одна сына. Сразу хочу сказать, что эта ситуация возникла несколько лет назад. Она реально еле волочила ноги. Дело в том, что женщина собирала сына в первый класс и сделала необходимые покупки. И деньги закончились. Она никогда не обращалась в социальную службу. Было просто стыдно. А пришла ради сына, чтобы получить бесплатное питание в школе. Я ее спросила: «А что вы ели сегодня?» Она так нехотя сказала: «Я покупаю одну сардельку на завтрак ребенку, отвариваю ее… Сын съедает саму сардельку, а я шкурку». Да, именно так. Она не знала долго куда идти за помощью, а потом ей было просто стыдно.

-А как вы помогли этой женщине? Страшно просто слушать, что в европейском государстве так живет мать с ребенком.

-Конечно, помогли. Более того, я еще вхожу в клуб деловых женщин и бросила «клич», что нужна помощь. Знаете, многие обеспеченные люди хотят помочь, но не знают куда и кому. Принято было всегда помогать детским домам. Я понимаю, что ребенок без родителей – страшно! Но эти детки находятся под опекой государства. Представьте себе, если они на обед не получат, например, банан, то работники детского дома получат выговор и проверки. Должна быть и информация для тех, кто хочет помочь. Адресная помощь, допустим. Кстати, до сих пор этой женщине помогают. Но она и нашла работу. Все хорошо.

-Жанна, вы сказали, что остро ситуация встанет после снятия ЧС. Почему?

-Много людей осталось без работы. Естественно, они пойдут на биржу труда. А биржа труда, извините, не готова предоставить помощь. Нет современных программ о помощи для безработных. Что получается? Биржа труда просидела весь период ЧС и все? Поймите, ЧС – не мирное время! Оно диктует новые правила. Например, человек потерял работу и получает пособия. Будут такие, которым понравится быть безработным. Он отвыкнет от «работы». Может быть, открыть такие курсы реабилитации для безработных? Думаю, что это хорошая мысль. Я считала и считаю, что вся политика государства должна быть направлена на заботу о людях. Самое главное – человек! Что еще может быть важнее? И пользуясь случаем, хочу обратиться к людям!!! Не забывайте о пожилых людях. Им, как никогда, сейчас нужна помощь. Необходима! Может за стеной живет бабушка, которой сейчас плохо. Постучите в стенку, позвоните в дверь и поговорите с ней. Просто поговорите.

-Благодарю, Жанна.