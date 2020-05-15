Актриса Виктория Богатырёва: «Михаил Пуговкин боялся, что мы замёрзнем»

Виктория Богатырёва окончила ВГИК, мастерскую Эммануила Виторгана. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Бременские музыканты и Со», «Бывшая», «Карамболь», «Купидон», «Маша в законе», «До смерти красива», «Вижу-знаю», «СМЕРШ», «Учителя» и др.

- Виктория, вы дебютировали в музыкальном фильме Александра Абдулова «Бременские музыканты и Со». Много общались с Абдуловым на площадке?

- Конечно, мы общались довольно плотно, всё-таки экспедиция длилась два месяца. Я играла фрейлину принцессы. На тот момент кино в России практически не снимали. Съёмки были тяжёлые, потому что мы работали на натуре, часто были какие-то ночные съёмки. Дико холодно. Сейчас это всё воспринимается как большое приключение, но тогда я даже сказала себе – всё, я больше никогда не буду сниматься в кино! Для меня, 17-летней девушки, это было тяжело – и физически, и морально.

- Каким Александр Абдулов был режиссёром?

- Я его не воспринимала как такого настоящего «режиссёра-режиссёра». Абдулов – мегаличность, он, безусловно, предлагал интересные режиссёрские ходы, но для меня Александр Гаврилович, в первую очередь, гениальный актёр.

- Первая главная роль была у вас в картине «Бывшая». Чем она была вам интересна? Как снималось в Украине?

- Когда тебе предлагают огромный проект, это привлекает масштабом и тем, что можно сделать образ разнообразным. И это такой вызов актёру. Мне нужно было уехать на полгода в Киев, но с этим не было никаких проблем..

- Кстати, вы любите Киев?

- Сначала он мне не понравился, хотя я была в нём в детстве. Но одно дело, когда ты приезжаешь туда на несколько дней, а вот когда надолго, это совсем другая история. Первые три дня я была одна, и даже возненавидела Киев, потому что всё было чужое и очень сильно отличалось от Москвы. Но потом моя партнёрша по картине Вита Смачелюк, с которой мы крепко подружились, пришла мне на помощь. Она позвонила, я сидела в пустой и холодной квартире, был простой в съёмках. И предложила показать «свой» Киев. И мы поехали на Подол. Вита провела меня через свои кафешки, улицы и закоулки, красивые особняки. Мы прошли незаезженными маршрутами, по которым не ходят туристы. И после этого я полюбила Киев.

- Чему вы обучались для той или иной роли?

- Я играла повара в проекте «Реальная еда». Мне эта роль очень нравится, потому что она такая игровая, живая, в меру циничная, с юмором. Готовясь к съёмкам, я ездила в настоящий ресторан, и весь день находилась на кухне, наблюдая за поварами, за всем процессом – от подачи заказа до выноса блюд.

- Тяжёлая работа?

- Не особо. Я была в небольшом ресторане, где нет огромного объёма, и можно всё готовить спокойно. Я посмотрела технологии, как руки должны работать в кадре. Повар - творческая профессия, но и технологичная в каком-то смысле. И кухня в том ресторане была больше похожа на операционную. У нас был «прикреплённый» повар, который сам готовил и комментировал все блюда, которые были в кадре. И он делился с нами секретами своего мастерства. Мне он рассказал, например, как готовить тыквенный суп.

- Какая у вас была физически самая сложная роль?

- Я играла в картине «Купидон» частного детектива. Лазила по кустам, в военном обмундировании, пряталась, маскировалась, преодолевала некие препятствия, ползала по земле, бегала… Вообще я мечтаю сняться в настоящем боевике!

- Верите вы в какие-нибудь предсказания, гадания?

- У меня хорошо развита интуиция, я ей доверяю. Приходят в голову чёткие и ясные мысли, что надо это сделать. Потом понимаешь, что ты уже думала об этом, и вот всё получилось именно так. Раньше я верила в гадания. Но ничего из сказанного не сбылось. Гадалки - просто хорошие психологи, они говорят человеку то, что он хочет услышать.

- Шарлатаны?

- Я изучала этот момент, да, они все шарлатанки.

- Вы гоняетесь за брендами, или вам важно, чтобы вещь просто понравилась?

- Я не гоняюсь за брендами. Был момент, когда я придерживалась определённых марок, но сейчас для меня время эклектики. Когда сочетаешь несочетаемое, бренды с дешёвыми, но качественными марками.

- А где вы обычно одеваетесь? Здесь или заграницей?

- Вы знаете, бывает, что я и на съёмках нахожу нужную мне одежду. Художник по костюмам что-то приносит, и если мне нравится, я обычно спрашиваю, откуда вещь. И потом еду туда и приобретаю. Я покупаю вещи и в обычных магазинах. А дорогие вещи мне часто дарят, сама себе я редко покупаю что-то по заоблачным ценам.

- Вас можно назвать шопоголиком?

- Нет, я не люблю магазины. Мне там дурно становится!

- Какие драгоценные камни и металлы вы носите?

- Я ношу золотые серёжки с камнями. У меня на них нет аллергии. И бижутерию я использую, особенно в кино. Бижутерия хорошо смотрится в кадре.

- Отец вашей дочери известный актёр Алексей Макаров?

- Да.

- У неё, должно быть, сильные актёрские гены? Подаёт дочь какие-то артистические надежды?

- В ней заложено это, очень чётко видно, чья она дочь. Но в то же время у неё есть и другие таланты, она очень разносторонняя девочка. Куда её выведет, неизвестно. У неё и в точных науках есть способности. Она учится в третьем классе. Она и танцами испанскими занималась, ей очень подходит это по темпераменту…

- Вы сыграли в сериале «Маша в законе». Чем была интересна эта роль? Вам когда-нибудь приходилось нарушать закон?

- Возможно, я за рулём автомобиля что-то нарушала, но это было не специально. А так с судебными процессами ещё не сталкивалась…Что касается «Маши в законе», то я играла там адвоката, антипода героини Иры Пеговой. Мы с ней сражались за мужчину, были соперницами. Не могу сказать, что это отрицательный персонаж, но такая женщина с железным характером.

- А с кем из актёров старой школы вы снимались? Чем они вас поразили, чему научили?

- На тех же абдуловских «Бременских музыкантах» я снималась с Михаилом Ивановичем Пуговкиным. Этот великий актёр был трепетным, мягким человеком. Он очень за нас переживал, что мы, девушки, мёрзнем на съёмках. Всё время спрашивал: «Девочки, ласточки, не замёрзли ли вы?» Хотя и сам тоже мёрз. Но оставался обходительным джентльменом. По мастерству Михаил Иванович никаких особых уроков не давал. Он только всегда говорил – расслабься и будь собой, это самое главное!

- Вы достаточно много снимались в мелодрамах. Почему они так популярны в России?

- Потому что переживать – это наша национальная черта. Знаменитая русская душа! Мелодрама – это женская история, мужчины вряд ли их особо смотрят. Качественных мелодрам мало, а «мыла» в достатке. Ну, люди приходят домой, хотят отвлечься от работы, их чья-то жизненная ситуация вовлекает в себя, и они забывают о своих проблемах и заботах.

- Какие качества вы цените в мужчинах?

- Ум, чувство юмора, поддержка.

- Как относитесь к мезальянсам? Когда, например, бедная молодая девушка выходит за пожилого и богатого…

- Это её жизнь. Её плата за то, к чему она хочет прийти.

- В сериале «На линии огня» вы играли журналистку. Трудно быть журналистом, как считаете?

- Мне кажется, любая профессия трудная. В журналистике нужно уметь вовремя появиться в нужном месте, выцепить самое важное и быть первым. Я играла такую вот выскочку, которая хочет всё побыстрее, ей нужно что-то урвать, узнать…

- Какими ещё профессиями, кроме актёрской, владеете?

- Поваром меня вряд ли возьмут, разве что в подмастерья… Если серьёзно, у меня неоконченное педагогическое образование, я могу преподавать.

- Вы, кстати, сыграли роль в картине «Учителя». Смогли бы преподавать в современной школе?

- Нет, в обычной школе не хочу. Там система сейчас очень ужесточилась. Отсутствует человеческий фактор. И я не в восторге от современной системы образования. Это больной вопрос, потому что у меня дочь ходит в обычную школу. И я со многим не согласна. Я сейчас даже больше склоняюсь к домашнему обучению. А сама могу преподавать в частном порядке или в каких-то кружках. Но, надеюсь, актёрская профессия от меня никуда не уйдёт.