Деньги есть, но денег нет

Аргументы Недели → Интервью 13+

19 марта 2020, 18:10 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Депутат Госдумы Александр Пятикоп, фото из личного архива

Утвержденный Госдумой бюджет РФ на 2020 и плановый период на 2021-2022гг. являются профицитными. То есть правительству-таки удалось добиться макрофинансовой стабилизации, а объем Фонда Национального благосостояния достиг 7% ВВП страны.

О реальных цифрах несбалансированности межбюджетных отношений, а также муниципальных полномочиях специально для «Аргументов Недели» рассказал депутат и Член Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Александр ПЯТИКОП.

– Александр Иванович, какова ситуация с бюджетами субъектов федерации сегодня?

– Год назад совокупные долги всех 85 субъектов федерации составляли 2 трлн 350 млрд рублей. Сейчас 2 трлн 100 млрд. Снижение долговой нагрузки произошло административным путем. Минфин РФ понудил все субъекты подписать очень жесткие договора. На сегодняшний день только 12 регионов являются «донорами» – собственные доходы позволяют им исполнять полномочия. Остальные 73 региона – «рецепиенты». Они могут исполнять полномочия только при финансовой поддержке федерального центра.

– Почему так произошло?

– Эта история относится ко времени развала СССР, самоопределения бывших союзных республик, «параду суверенитетов» регионов внутри РФ. Тогда возникла реальная угроза раскола страны. Реальным скрепом стали жесткие действия федерального центра по изъятию значительной части доходов субъектов в пользу центра. Повсеместно существовала практика консолидированных бюджетов на разных уровнях. С уменьшением налогооблагаемой базы региональным бюджетам пришлось брать кредиты в банках, причем коммерческие под 13-18%.

– И к чему это привело в итоге?

– Пришли к тому, что значительную часть государственных полномочий регионы должным образом исполнять не могут. Яркий пример – обеспечение жильем детей-сирот. Еще вчера нужно было предоставить сиротам 131 тыс. квартир. К 2024 году таких квартир понадобится свыше 500 тыс. Это по сути параметры всего национального проекта «Жилье». Федеральный центр по прежнему передает новые полномочия на региональный уровень. С 1 января 2010 года по 1 января 2018 года в регионы было передано 250 полномочий, из них только 109 были нормированы. То есть была разработана и утверждена методика финансовой поддержки. Тут же замечу порочную практику: в год передачи полномочия финансируются на 100%, а потом в течение нескольких лет объем снижается до 20-25%. 141 полномочие даже ненормировано. При этом Минфин РФ утверждает, что доходная часть бюджетов субъектов РФ увеличилась за последнее время на 500 млрд рублей. Вот такой парадокс: деньги есть, но денег нет.

– А что происходит в муниципалитетах?

– Муниципальных районов у нас 1600, в их составе 1400 городских поселений и около 17 000 сельских поселений. Кроме этого в 600 городских округах полномочия поселенческого и районного уровня соединены воедино. Совокупные же долги бюджетов муниципальных образований приближаются к 800 млрд рублей. Большинство полномочий, определенные 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», выполнить нереально. Назовите мне хоть один город, который самостоятельно сможет переселить граждан из ветхого и аварийного жилья, построить мосты, магистральные инженерные коммуникации и т.д.

– Национальные проекты позволят решить эти проблемы?

– Национальные проекты – это благо для людей, однако, финансовое состояние субъектов и муниципалитетов ухудшится. Для реализации подготовительной части (разработка проектов, подводка сетей и т.д.) потребуется вновь прибегнуть к кредитным источникам. Минфин РФ перестал выдавать государственные кредиты, значит, снова будем вынуждены обращаться к банкам. Эксперты полагают, что реализация проектов развития до 2024 года увеличит кредиторскую задолженность субъектов федерации до 3 трлн рублей, а муниципалитетов до 1 трлн рублей. Это пятая часть бюджета страны (на сегодняшний день 20,5 трлн. рублей).

– Насколько эффективно вообще расходуются средства?

– По данным Счетной палаты, 1 трлн рублей у нас остались к концу прошлого года неизрасходованными. Всему виной недостаток планирования, низкий уровень управления по некоторым отраслям, несовершенство законодательства.

– Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал: важнейший налоговый источник для субъектов федераций – налог на имущество юридических лиц. Все крупнейшие компании платят налоги в Москву. Регионы от них получают уже «остатки». Может, стоит поменять эту систему?

– Все упирается в Минфин РФ. Мы с коллегами уже выдвигали предложение: платить налоги по месту регистрации лица физического лица. 50% доходной части бюджета любого муниципалитета – НДФЛ. Это мы с вами платим налог. Так вот Минфин РФ говорит: мы не можем администрировать этот налог. Не хотят, а не «не могут». Тем не менее, это будет справедливо. Тогда мы укрепим бюджеты муниципалитетов и субъектов федерации. Справедливости ради замечу , что совместная работа с Правительством РФ позволила сделать шаги к выравниванию ситуации. Всем регионам реструктуризировали государственную задолженность (это кредиты данные Минфином РФ) на 6 и 8 лет. Причем первые два года выплачивается 10%, прекращена выплата штрафов регионами за несвоевременное освоение средств, за месяц до начала финансового года регионы знают объем бюджетных ассигнований из федерального центра, а не позднее 31 декабря подписывают об этом соглашение. 10 регионов с наименьшей финансовой обеспеченностью получают дополнительные субвенции на выполнение госполномочий.

Кроме того, у регионов «доноров» изымается 1% налога на прибыль и перераспределяется в регионы «реципиенты».

– Вносимые поправки в Конституцию РФ помогут решениям проблем на местах?

– Уверен, что да. Вводится две нормы. Первая: понятие публичной власти, как формата эффективного взаимодействия между органами государственной власти и органами местного самоуправления. Вторая: условием передачи госполномочий на муниципальный уровень является материальная и финансовая их обеспеченность.

По итогам общенародного голосования и подписанием документа, Президентом РФ будут внесены изменения в более чем в 100 федеральных законов.

– А может пересмотреть систему взаимоотношений между Москвой и муниципалитетами вообще?

– Совет при Президенте РФ по развитию местного самоуправления состоявшийся 30 января 2020 г. в Красногорске поддержал предложение В. В. Путина разработать проект новых основ государственной политики в сфере развития местного самоуправления на период до 2030 года.

Президент отметил: «Прежде всего требуется упрочить финансовое положение муниципальных структур, именно здесь причины многих трудностей…»

Так что работа предстоит напряженная. Но главное то, что есть понимание того что до 2024 года необходимо решить задачу сбалансированности межбюджетных отношений.