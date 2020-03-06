Актриса Алла Юганова: В «Ленкоме» сейчас атмосфера тяжёлая

//Интервью 13+

6 марта 2020, 13:12 [ «Аргументы Недели», Александр МАЛЮГИН ]

Актриса Алла Юганова, фото из личного архива актрисы

Алла Юганова родилась в Москве. Служит в театре «Ленком». Зритель знает актрису по таким фильмам и сериалам, как «Близнецы», «Тариф на любовь», «Карамболь», «Такси для ангела», «Тормозной путь», «Любовь-морковь», «Ясновидящая», «Достоевский», «Любовь с испытательным сроком, «Не говорите мне о нём», «Женщины» и др.

- Алла, в какой момент вы поняли, что хотите стать актрисой?

- Это было в школе, когда я стала ходить в кружок художественного слова. Пробовала играть небольшие роли. И в какой-то момент заболела одна девочка, и мне дали главную роль Снегурочки. Надели на меня красивый костюм, накрасили реснички, я вышла на сцену Дома культуры и услышала, как все ахнули. Именно тогда я подумала: надо же, я могу быть и Бабой Ягой, и красавицей Снегурочкой. И могу от этого получать удовольствие. Тогда я и решила стать актрисой.

- После окончания института вы попали в «Ленком» и через некоторое время стали играть Кончиту в знаменитом спектакле «Юнона и Авось». Вашим партнёром был уже не Николай Караченцов, а Дмитрий Певцов, верно?

- Да, через два года я ввелась в «Юнону и Авось». Играла и с Дмитрием Певцовым, и с Виктором Раковым. Вхождение прошло гармонично, потому что мне помогала сама Елена Юрьевна Шанина, которая меня эмоционально очень поддерживала. Мне казалось, что я могу не справиться, роль очень ответственная, что надо быть красивой и хорошо петь. На это Елена Юрьевна мне говорила, что ничего специально делать не надо, надо просто быть собой и быть искренней.

- Как вы взаимодействовали с Дмитрием Певцовым?

- Дмитрий – замечательный партнёр, он заботится о тех, кто играет с ним рядом. Он правильно ставил меня в свет, потому что я по неопытности могла встать где-то в тень или вообще отвернуться от зала. Дмитрий мне всячески помогал.

- Какая сейчас атмосфера в театре после смерти Марка Анатольевича Захарова?

- Атмосфера тяжёлая. Когда Марк Анатольевич был с нами, было понятно, как театр будет дальше развиваться, было спокойно. Сейчас нет никакого спокойствия. Говорят, что будет много постановок. Мы находимся в режиме ожидания, начались какие-то репетиции. Захаров всё лично контролировал, принимал, и мы чувствовали, что вместе мы движемся в правильном направлении. Сейчас у многих в глазах вопрос – что же будет дальше?

- Никто не собирается уходить из театра?

- Никто пока никаких решений не принимал, не говорил, что хочет уходить. Наоборот все хотят поддержать театр, чтобы он оставался таким же легендарным «Ленкомом», чтобы не было внутри никаких распрей.

- В фильме «Убийство на троих» вы сыграли математика. Как у вас в жизни обстоит дело с математикой? Помните вы наизусть таблицу умножения, например?

- Сейчас у меня дочка пошла в первый класс, и я понимаю, что у меня очень плохо всё с математикой. Иногда я проверяю какие-то задачи для первоклассника и думаю, что надо бы, чтобы и меня кто-то проверил. Но таблицу умножения я помню.

- Вы играли на сцене и в кино со многими маститыми актёрами старой школы. Кто вас особенно поразил или чему-нибудь научил?

- Сейчас я просто счастлива работать с Александром Збруевым. У нас с ним совместная сцена в новом спектакле «Капкан». Насколько он живой, насколько каждый раз разный! И как точно работает. Мне кажется, это артист номер один сейчас. Я играла на сцене «Ленкома» и с Олегом Янковским. У него было потрясающее чувство юмора. И даже когда он делал какое-то замечание, он делал это с юмором.

- В сериале «Любовь с испытательным сроком» вы сыграли библиотекаря. А в жизни вы записаны в какую-нибудь библиотеку? Читаете книги в бумажном варианте или в электронном?

- Я фетишист, поэтому читаю бумажные книги – мне очень важно трогать страницы. Листать их, к чему-то возвращаться. У меня нет электронного гаджета для чтения книг. На данный момент я записана в детскую библиотеку, мы ходим туда с дочкой.

- А как у вас дела с Интернетом?

- Я заставляю себя вести страничку в инстаграме. Заставляю, потому что у людей возникают ко мне вопросы, они их задают, и нельзя эти вопросы оставить без ответа. Существует обратная связь. У меня 16 тысяч подписчиков.

- Рекламируете что-то у себя в инстаграме?

- Мне предлагают, но я пока ни на что не согласилась. Это хорошие деньги, да, но я должна понимать, что рекламирую, чтобы это не принесло никому вреда.

- Красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Актёрская профессия гибкая: там, где выглядишь красивой, через минуту можешь стать некрасивой. И наоборот. Люди, которые в жизни невзрачные, могут на сцене, с помощью грима, конечно, стать ослепительно красивыми. Сцена – она украшает.

Когда я иду на любую пробу, я всегда знаю, куда иду. Если там нужно быть красивой, я иду красивой, если нужно быть серой мышкой – я приду туда мышкой.

- Вы много снимаетесь в мелодрамах. Почему этот жанр так популярен в России?

- Наверное, зрители хотят сопереживать. А ещё мелодрамы в России – это как истории из настоящей жизни. Я даже иногда говорю режиссёру – давайте снимем красиво. Режиссёр отвечает: нельзя делать слишком красиво, потому что тогда это будет как большое художественное кино, и зритель не воспримет это как историю соседки или какой-то своей знакомой.

- Вы снимались в картине «Призраки прошлого». Есть какие-то моменты в вашем прошлом, о которых вы жалеете?

- Я жалею о том, что когда-то кого-то обидела. Могла резко сказать. В молодости. Сейчас я намного сдержаннее.

- А вы сами обидчивый человек?

- Нет. Когда нет контакта с человеком, я стараюсь просто с ним не общаться. Чтобы не создавать обидных ситуаций.

- Чему вы специально обучались для той или иной роли?

- Например, я села за руль, когда меня пригласили в фильм «Тормозной путь». Там моя героиня должна была вести машину, и я пошла учиться на права. В картине «Тариф на любовь» я должна была спасти утопающего, и я стала учиться плавать, вообще не умела, у меня была фобия воды.

- Серьёзно?

- У меня всё тело сводили судороги, если я даже по колено входила в воду. Для фильма я стала тренироваться в бассейне, и фобия исчезла.

- А какие у вас ещё есть фобии?

- Я не люблю большую скорость, поэтому, скажем, не люблю американские горки. Правда, во французском Диснейленде дочка заставила меня прокатиться на разных ужасных аттракционах, и это было ужасно. Все получали удовольствие, а я реально кричала от страха.

- В сериале «Достоевский» вы сыграли вторую жену великого писателя Анну Сниткину. Что необычного узнали о ней, готовясь к съёмкам?

- Я читала её дневники, и у меня было максимальное погружение в роль. Было много времени для подготовки, и я разговаривала и с режиссёром, и с Евгением Мироновым, который играл Фёдора Михайловича, он тоже очень скрупулёзно готовился к съёмкам. Какой была Анна Сниткина? Она была одержима Достоевским. Она его не просто любила, это было нечто большее. Для Анны они были как единое целое. Она была готова на всё ради Достоевского.

- Каким партнёром был Евгений Миронов?

- Он был шикарным партнёром. Евгений приходил на площадку, гримировался и сразу говорил другим голосом, голосом Фёдора Михайловича, хотя никто не знает, какой голос был у знаменитого писателя. Миронов придумал этот голос, и он очень гармонировал с тем обликом, какой Евгений создавал.

- Вы хотели бы пожить в то время?

- Хотела, но в каком-то статусе. Например, в статусе успешной актрисы. Жизнь в то время была непростая, но как всё это внешне выглядело, мне нравится. Конечно, я люблю комфорт, люблю прогресс…

- А что с нами будет лет через двадцать? Можете пофантазировать?

- Я надеюсь, что медицина шагнёт вперёд, будут какие-то средства, лекарства от тяжёлых болезней. Надеюсь, что люди перейдут на натуральные здоровые продукты. Возможно, нас всех заменят роботы, воссоздадут, например, Мэрилин Монро, других великих артистов. Или просто сделают новых, которые будут вместо нас сниматься в кино.

- Вы боитесь этого?

- Я не боюсь, потому что люблю театр. В театре важна энергетика артиста, её не заменит никакой искусственный интеллект.