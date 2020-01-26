Дамьен Ле Таллек: Буду счастлив играть за сборную России по футболу

//Интервью 13+

26 января 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Футболист Дамьен Ле Таллек, Panoramic / globallookpress.com

Этот французский полузащитник два года играл за «Мордовию», женился в России. И теперь, хотя играет на родине в «Монпелье», хочет получить российское гражданство. Хотя, как утверждает в интервью «Экип», российский паспорт ему нужен исключительно для того, чтобы «облегчить жизнь», он не прочь поиграть за нашу сборную. Почему бы и нет? Дамьену – 29 лет, заигран только за юношеские и молодежные сборные Франции…

- Ваша любовная история с Россией началась в 2014-м, когда вы перешли в саранскую «Мордовию», перед этим два года играли на Украине («Говерла» - прим. ред.)…

- Не с Россией, а, скорее, с моей женушкой – совсем потерял голову. (Улыбается). Хотя и в профессиональном плане все в России было замечательно. «Мордовия» только вошла в премьер-лигу, по слухам, руководство хотело создать классную команду. Знал, что они слов на ветер не бросают, главное, в клубе был приличный бюджет. Нас, легионеров, было человек семь или восемь. Тренером тогда был Юрий Семин – настоящая легенда в России – сейчас он работает в московском «Локомотиве. Меня ему рекомендовал тренер украинского клуба, где я играл.

- Ну и что это за город - Саранск?

- Я приехал туда из украинского Ужгорода, городка на границе с Венгрией – район бедный, там не было даже аэропорта. После того города, того клуба – ничего уже не было страшно. Саранск стал для меня как Лас-Вегас! Там были большие торговые центры, у клуба была прекрасная инфраструктура. Самое главное, «Мордовия» была в премьер-лиге – на таком высоком уровне я еще не играл.

- Почему тогда вы через два года уехали из России?

- На второй год все пошло наперекосяк. Бюджет здорово урезали, президент ушел, тренер тоже, зарплаты иностранцам стали не по карману. Меня хотели продать любой ценой, договорились к белградской «Црвена Звезда», я в принципе был не против. Один мой приятель, который тоже играл в России, уехал туда за полгода до меня. Так что я знал, куда еду. Надеялся еще, что участвуя в еврокубках, смогу попасть в какой-нибудь хороший европейский клуб.

- Зачем сейчас вы затеяли все это дело с получением российского гражданства?

- Во-первых, чтобы не иметь этой головной боли – каждый раз получать визу, чтобы лететь в Россию. Таможню я прохожу отдельно от жены и двухлетним сынишкой (у него двойное гражданство). Российский паспорт нужен просто, чтобы облегчить жизнь.

- И как продвигается дело?

- В декабре у меня взяли отпечатки пальцев, сделал необходимые фотографии, сдал какие-то документы… Наверное, где-то на 80% дело сделано. Осталось еще встретиться с каким-то экспертом, который проверит, насколько хорошо я знаю русский язык. Но что-то уже понимаю. Сейчас хожу на курсы русского, чтобы разговаривать без проблем.

- У вас во Франции есть прекрасная возможность говорить по-русски…

- Да, дома жена говорит с сыном только по-русски, это мне полезно. Хотя я с ним говорю пока только по-французски. Мы с женой хотим, для нас это важно, чтобы он вырос в такой двойной культуре. В Москве (жена и сын в настоящее время живут в столице России) мы его устроили в английские ясли. Так что будет парнишка разговаривать на трех языках.

- Недавно вы купили квартиру в Москве. Хотите в конце карьеры вообще переселиться туда? Почему?

- Это очень динамичный город, то, что мне надо. Квартира в десяти минутах ходьбы от Красной площади. В Москве у меня никакой головной боли, могу с сыном гулять, где хочу. В городе миллион ресторанов, торговых центров, есть уже друзья. Мне нравится менталитет москвичей. Им плевать на то, что, к примеру, ваша машина дороже, им без разницы, сколько у вас денег, что вы покупаете. Богатый – так богатый, бедный – так бедный! Это никого это не волнует. Сейчас в конце своей карьеры я хочу жить и в России, и во Франции – то там, то там. Мы с моим русским приятелем уже организовали одну фирму спортивного профиля. Для бизнеса тоже очень важно получить российское гражданство.

- Ваш контракт с «Монпелье» заканчивается в 2022-м году. Хотите еще поиграть в России? Есть такие планы?

- Я знаю российский чемпионат. Да там построили отличные стадионы, но во Франции уровень футбола все-таки гораздо выше. Я сейчас играю в хорошем клубе, постараемся зацепиться за еврокубки. Такой цели - найти непременно клуб в России – к меня нет.

- А если получите приглашение от «Зенита»?

- Конечно, такой вариант понравился бы моей семье. Сейчас жена мотается между Москвой и Монпелье, есть, конечно, определенные проблемы. Но самое главное для меня сейчас – футбольная карьера. Будет ли переезд в Россию шагом вперед? Не уверен. Во Франции ты на виду, вся Европа тебя видит. Потом дом – это дом, я все-таки француз (Смеется). Я всегда хотел играть здесь, на родине. Так что все нормально. Но если когда-нибудь получу из России предложение, от которого нельзя отказаться – буду думать. Но пока даже не рассматриваю эту возможность.

- Но у вас ведь будет возможность играть за российскую сборную? С кем-то уже говорили на этот счет?

- Пока у меня нет российского паспорта, все это только бла-бла-бла. Здесь во Франции начались пересуды, народ как-то принял близко к сердцу эту информацию, но, поймите, я хочу принять российское гражданство просто, чтобы облегчить свою жизнь, у меня нет цели играть за их сборную. В апреле мне исполнится тридцать лет, карьера была такая немножко нетипичная. Во всяком случае, не намерен играть так долго, как Вито (Виторино Илтон, «Монпелье», 42 года) или Сули (Сулейман Камара, «Монпелье», 37 лет). Российская сборная – это не цель. Но я верю в судьбу. Если позовут – почему бы и нет?

- Значит, есть вариант увидеть Дамьена Ле Таллека на Евро-2020 этим летом?

- Такая вероятность, может, 1%, не больше. Но именно поэтому буду пахать – ведь шанс все-таки есть. Это была бы сенсация! У России прекрасная сборная, да и страна хорошая, был бы счастлив играть под ее флагом. Если, конечно, понравлюсь тренеру сборной, и ФИФА даст согласие. У моего сына двойное гражданство, было бы здорово, если б увидел, как папа играет в одной из сборных.