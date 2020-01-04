Наталья Поклонская: Быть железной леди Путина для меня почетное звание

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4 января 2020, 09:25 [ «Аргументы Недели», Юрий МИЛЬЧИНСКИЙ ]

Заместитель председателя Комитета по международным делам Наталья Поклонская, globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda

В эксклюзивном интервью корреспонденту «Аргументов недели» Юрию Мильчинскому депутат ГД, заместитель председателя Комитета по международным делам Наталья Поклонская рассказала о тех, кто в реальности совершал преступления во время «майдана», о своем видении перспектив Донбасса, а также о своей работе в Крыму и помощи сирийским детям.

- Для начала хотелось бы внести ясность в инцидент, произошедший на Майдане Незалежности (Площадь Независимости в Киеве – Прим. ред.). Согласно имеющийся информации активисты, в числе которых был и скандально известный лидер партии «Братство» Дмитрий Корчинский, на машине пытались сбить насмерть сотрудников «Беркута». Наталья Владимировна, что же там произошло на самом деле?

- Там многие принимали участие в эдакой «забаве»: воровали автомобили либо у правоохранителей, либо просто у граждан, некоторые умудрялись присваивать даже катки, и намеренно направляли движущийся транспорт на сотрудников «Беркута», стараясь их задавить. Причем жертвами-то оказывались и сами активисты.

В моей практике был показательный случай, тогда я еще была сотрудником органов прокуратуры Украины: мужчина на краденой машине начал давить бойцов «Беркута», но вдруг один из активистов Евромайдана, выскочив на дорогу, угодил под колеса. От полученных травм потерпевший скончался. В результате, как мне стало известно в дальнейшем, уголовную ответственность за произошедшее понес не националист-евромайдановец, который очевидно являлся невменяемым, а беркутовец. И за что? Якобы он нанес пострадавшему несколько ударов по голове резиновой дубинкой, относящейся к специальным средствам. В конце концов, сотрудник спецподразделения признал свою вину в суде, что же еще ему оставалось делать. Хотя все прекрасно знали правду. А того засветившегося «евромайдановца» освободили по амнистии, подписанной ВРИО президента Украины Александром Турчиновым. Согласно данному документу все активисты должны были быть выпущены из мест заключения на свободу. И, между прочим, они отбывали наказание не за пустяковые преступления, а за убийства, в том числе массовые, а также государственный переворот и захват власти.

- Вы находились в Киеве, когда началась эта кровавая массовая акция протеста. Так кого все-таки справедливо назвать инициатором Евромайдана?

- Прежде всего, это те, кто стремился развалить страну. Я бы назвала их выгодополучателями «Майдана», изначально не считавшими крымчан «своими». Они хотели избавиться от мешавшего им избирателя в лице жителей полуострова, хорошо осознавая, что эти люди никогда их не поддержат. И вполне успешно осуществили свою затею, по-другому не скажешь. Вопросы относительно Референдума о статусе Крыма надлежит задавать не мне, не Сергею Аксенову, не самим крымчанам, а взбаламутившим воду лицам, организовавшим Евромайдан. Петр Порошенко со своей компанией, Олег Тягнибок, Виталий Кличко, разум которого не поспевал за его же речью, он просто не понимал, кто чего говорит и зачем собственно это нужно. Примечательно, никто из них не мог повести за собой толпу на Майдане, но при этом каждый считал вправе называть себя руководителем.

Когда Евромайдан уже был затеян, и после 30-го ноября все закрутилось-завертелось, Порошенко-то как такового веса там и не имел, являясь всего-навсего прихлебателем. Весомыми были Арсений Яценюк, упомянутые ранее Александр Турчинов и Арсен Аваков, Андрей Парубий, Виталий Кличко, выступавший в качестве грубой физической силы.

Чтобы раздуть донельзя весь ужас происходящего, в ходе регистрации жертв Евромайдана к убитым причислялись граждане, которых даже не было на тот момент в Киеве, а также те, кто умер естественной смертью или покончил с собой в психиатрической больнице, к примеру. Посчитав, что цифра 20 или 50 выйдет некрасивой, решили таким вот образом округлить до «Небесной Сотни». Между тем родственники этой непроверенной «Сотни» продолжают получать деньги за счет простых работяг украинцев – для этого введен специальный процент от заработной платы.

Хочу, кстати, особо отметить и стойкий характер, и мужество Анатолия Шария, Елены Лукаш, не сбежавших из Украины в то беспокойное время. Именно эта женщина представила в суде документы из оперативно-розыскного отдела, на основании которых становится очевидным, что в киевском Доме Профсоюзов был сформирован штаб отнюдь не для людей, желающих погреться, а для создания химического оружия. Целью же были диверсии на территории страны. Данная информация уже подтверждена соответствующими доказательствами: аудиофайлы разговоров фигурантов, показания свидетелей и даже явки с повинной. Так, один из «евромайдановцев» заявил, что, увидев на крыше Дома Профсоюзов активистов, стрелявших, к слову сказать, не только по «беркутовцам», но и по своим, решил к ним присоединиться, истратив все 60 имеющихся у него патронов. В розыск виновника объявили, к сожалению, уже после того, как ему помогли покинуть пределы государства.

- Недавно в очередной раз состоялась встреча «Нормандской четверки». Несмотря на то, что участники сошлись на продолжении обсуждения возможных путей решения украинского вопроса и обмене пленных, ситуацию все равно обоснованно назвать тупиковой. Как, с вашей точки зрения, будут развиваться события на Донбассе и можно ли вообще справиться с данной проблемой?

- Решить обострившуюся проблему возможно исключительно посредством как политических, так и дипломатических переговоров. С готовностью включусь в этот процесс. Все от меня зависящее я буду делать на 200 %, чтобы добиться в итоге мира на Донбассе. Без компромиссов здесь, конечно, не обойтись. Нужно понимать, что выкрики некоторых представителей украинской власти: «Перед кем просить вибачення? Перед донбасятами?!» – красноречиво свидетельствуют о том, что им самим-то мир не нужен. Кто дал этим людям право относиться подобным образом к жителям Донбасса?

Что мы видим сегодня в Украине? Аваков! Он до сих пор министр внутренних дел Украины и в данный момент его прочат в премьер-министры. О какой смене политики мы можем говорить, если такой человек еще остается там. Может у них там и есть какое-то компромиссное решение друг с другом, кто-то может и пошел на уступки – я этого не знаю. Надеюсь, этот компромисс все-таки есть. С Донбассом надо считаться. И то, что сказал Владимир Владимирович, минские соглашения, которые были подписаны Порошенко, их нужно соблюдать. Его никто за руку не тянул. Подписал – разговаривай. В рамках таких переговоров нужно идти дальше и урегулировать конфликт. Донбасс на сегодняшний день просто нагло грабят: недра, полезные ископаемые, заводы. Все это вроде бы работает, но в чью казну это все идет? Покажите мне! Там люди выживают, страдают, они не могут нормально жить. И так долго длиться не может, необходимо поставить, наконец, точку. А Зеленский похоже просто не может управиться с этими радикалами и хоть что-то предпринять. А потому что поставил возле себя таких людей, как Аваков и Рябошапка, бегающих и скандирующих на Майдане. Нужен нормальный прокурор, нормальный премьер-министр, который будет считаться с жителями Донбасса. Большинство жителей Украины вообще русскоговорящие, хоть и есть у них свой прекрасный язык, они все равно «пророссийские» и объединены с русскими общими корнями и историей. Я не вижу той Украины, что была раньше.

- Перейдем еще к одной драматичной точке мира – Сирии. Вы там были неоднократно, в том числе и с гуманитарной миссией помощи сирийским детям, оказавшимся в этой непростой ситуации. Вы следите за их дальнейшей судьбой?

- Один мальчик еще остается в Москве с папой. Мы обратились за помощью к Рамзану Кадырову, чтобы он помог оплатить очень дорогостоящее лечение, которое просто спасло мальчику жизнь. 12-летний мальчик в муках находился в больнице в Дамаске без обезболивающих средств и потерял обе ножки, вот здесь ему и восстанавливали обе ножки в клинике Рошаля. Глава Чечни обещал помочь и сдержал свое слово. Поэтому да, я, конечно, отслеживаю судьбу. Пока не вылечатся окончательно в России, все дети остаются под моим контролем. Остальные пролечены уже. Но я не могу сказать, что ребенку, допустим, поставили новый глазик или пришили новую ногу. Такого не бывает. Некоторые находились на реабилитации в Крыму, а также в клиниках Москвы и Петербурга. Одна девочка находилась в плену у игиловцев, ее родителей убили, а над ней издевались. Ей требовалась пластическая операция на теле. Ей сделали пластику в Петербурге, она прошла успешно, и мы ее отправили в Сирию, там у нее остались родственники. На сегодняшний день через моих переводчиков и через посольство я получаю такие сообщения, что передают привет, благодарят, приглашают в гости. Но я пока не готова.

38 детей из Донбасса, что я вывозила в Москву, лечение было проведено – мы их отправили. Впоследствии я забирала несколько детей еще не один раз для проведения операций. Один мальчик, 1,5 годика, мы забирали его в столицу для вживления искусственного импланта – он не слышал. Мы ему все сделали. Мальчика вернули в Луганск, и его мама передавала спасибо. Мало того, наше дочернее предприятие Ростеха подарило, вместе мы ездили, в качестве благотворительной помощи в Луганске и Донецке медицинское оборудование.

- Если перейти к теме Крыма. Вы постоянно проводите прием избирателей. Скажите, какие истории были самыми шокирующими, и вам удалось помочь, или кто-то пришел с какими-то интересными идеями, которые, как вы считаете, заслуживают, чтобы они были реализованы?

- В Крыму каждый день такое общение идет. Крым ведь маленький, я называю его «полуостров свободы», где каждый друг друга знает. Поэтому к моим родителям приезжают аж с других районов. В Сербии меня спрашивают: «Вы ведь железная леди Путина?» Для меня это очень почетное звание. Крымчане постоянно передают мне свои просьбы, это непрекращающийся поток.

Я когда был у вас на приеме в Керчи, помню, сидите вы, а по левую руку от вас мэр, его заместитель и т.д., по правую руку – люди, которые к вам пришли. И одна бабушка говорит, что нет фонаря на улице и люк открытый, туда уже и дети падали. И сразу все включились: и мэр, и заместитель.

Разные случаи были. Я помогала ребенку целый год лечиться в Москве. После этого лечения ребенка вернули в Крым, где перечеркнули все московские назначения, сказав, что они лучше знают, как надо лечить, назначили свое лечение. В результате ребенку стало хуже, мама естественно искала способ обратиться ко мне. В итоге она меня нашла, обратилась, и я давай разбираться с больницами, чтобы ребенка разрешили вывезти опять в Москву в клинику. Вы знаете, это такая проблема, когда ребенок уже практически погибает в больнице, и звонит мне мама в слезах, просит хоть о какой-то помощи, ведь ребенка не разрешают вывезти в столицу, считая его бесперспективным пациентом. Я обращаюсь напрямую к главврачу: «Если даже ничем не поможете, давайте попытаемся помочь, вдруг произойдет чудо». Он мне говорит: «Наталья Владимировна, это все бесполезно. Ну хорошо, давайте, но мне нужно направление от Москвы, они должны написать, что принимают ребенка». Ладно, звоню в московскую клинику, обращаюсь в министерство здравоохранения России к Веронике Скворцовой. Слава Богу, она всегда поддерживает, вот любое заявление по ребенку она всегда поддерживает. Я выражаю ей огромную благодарность от всех детей Крыма, Луганска, Сирии, Донецка и России. И добиваюсь письма от одной больницы от главврача Симферополя, он говорит, что надо писать по другой форме. Пишем другое письмо, он говорит: «Ну хорошо, забирайте ребенка». А как его забрать, а санавиация? Ведь врачи же сами говорили, что он погибнет. «Мы ему переливание крови сделаем, чтобы как-то витаминами подкачать, чтобы он долетел. А так покупайте билеты, везите. Что я могу сделать» - разводит руками главврач. Мы договариваемся с Савельевым и «Аэрофлотом», он тоже всегда идет нам навстречу. Бронируем мы с мамой лежачие места, просим предоставить медсестру, ведь «Аэрофлот» говорит, что стюардессы не имеют медицинского образования, и если с ребенком в воздухе что-то случится, что они будут делать. «А что медсестра тут сделает?» - спрашивает меня главврач. В итоге я не выдержала и позвонила министру здравоохранения Республики Крым, тот включился. Далее главврач интересуется, кто будет оплачивать билет медсестре. Я говорю, мол, ну найдите вы средства. Он говорит: «Хорошо, я сам куплю ей билет, а потом погашу его стоимость из ее премии. Вы слишком хорошо думаете о нашем министерстве, но такие расходы для нас не предусмотрены». Ребенка мы-таки забрали, на сегодняшний день результаты анализов у него положительные, он идет на поправку, хотя раньше говорили, что ему немного осталось жить. И таких случаев масса.

- Недавно на пресс-конференции Президента ему задали вопрос по поводу товарища Ленина, не пора ли его уже похоронить. На это Владимир Путин ответил, что хоть у него и специфическое отношение к этому историческому персонажу, но еще есть люди, для которых он – своего рода смысл жизни. Этот вопрос поднимался и в ельцинские времена, а сам Путин говорил, что Ленин в ходе своего правления заложил «бомбу замедленного действия», и ныне существующие проблемы возникли благодаря его правлению. Что вы думаете по этому поводу?

- Я не могу ответить за все поколения сразу и не могу думать так, как думали люди, которые жили в те времена. Считаю, что процветание и развитие нашей страны отнюдь не зависит от нахождения в центре Москвы трупа в мавзолее. Я давно бы этот вопрос уже закрыла. Но всегда прислушиваюсь к мнению Президента, ведь он наш лидер, наш главнокомандующий, я поддерживаю его во всем. По-другому быть не может ни при каком раскладе.

- Скажите, вам, как депутату, в прошедшем году удалось решить какие-то вопросы, продвинуться в каком-то направлении? Какие планы на 2020 год?

- Я перешла в Комитет по международным делам и для меня это большая площадка и большой старт, который я ждала и надеялась, что буду работать там сразу, как попаду в Госдуму. Но меня все равно включили в Комитет по безопасности, где я себя не видела и не вижу. Еще генеральный прокурор указывал мне на то, что я не политик, а прокурор и должна молчать. Уже тогда меня окрестили политиком.

Законопроекты, которые были внесены ранее в составе депутатов, - это закон о защите владельцев банковских карт, к примеру, в том плане, что банки должны уведомлять своих клиентов о блокировки их карт, если подобное произойдет. В 3-ем чтении приняты изменения в закон о гражданстве. Отдельных моих законопроектов не было, это очень кропотливая работа, нужна поддержка экспертной группы и не одной, и это практически невозможно. По поводу законотворчества я вообще думаю по-другому. Когда законов слишком много – это нехорошо, а сегодня их слишком много, необходима возможность их аннулирования. Мы все можем запретить посредством закона, но это не будет эффективно.

Юрий МИЛЬЧИНСКИЙ

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