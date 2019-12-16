В России разрабатывают систему, способную дистанционно выявить онкологическое заболевание

//Интервью 13+

16 декабря 2019, 15:13 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

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Люди узнают о своих болезнях, когда уже появляются серьезные симптомы. Многие думают, зачем идти к врачу с небольшими подозрениями, ведь у каждого что-то болит. Сегодня в России разрабатывается оборудование, которое сможет определить болезнь на ранней стадии. При этом никуда идти не надо. Проверить своё здоровье можно дистанционно. Заслуженный врач России, профессор Тихоокеанского государственного медицинского университета, член экспертного экологического совета при губернаторе Приморья Александр Шепарев рассказал «Аргументам недели», как программа будет работать и стоит ли делать прививки.

– Александр Александрович, расскажите подробнее об этих технологиях. Как они устроены?

– Они ещё продолжают разрабатываться в РАН. С помощью новых технологий можно выявить возможный риск онкологического, сердечно-сосудистого заболевания или другую болезнь на ранней стадии. Потом сделать заключение, а если есть необходимость, провести профилактику, лечение.

По сути это компьютерная дермография. На кожу воздействуют слабым электрическим током. С помощью датчиков фиксируют сопротивление кожи. Формируется очаг поражения, и организм дает о нём информацию. Происходит съем показателей. Если наблюдаются отклонения от нормы, значит, есть повод для беспокойства. Система показывает, какой орган требует внимания, где есть напряжение.

Человек может обследоваться, потратить всего 15 минут и узнать то, о чём и не догадывался.

Сначала мы обследовали медиков, потому что они не любят говорить о своих болезнях. К сожалению, были случаи, когда находили серьезные заболевания. Вы же знаете, что чем раньше человек узнает о проблеме, тем больше шансов вернуть его к жизни, провести адекватное, полноценное лечение и профилактику.

Сейчас трудимся над тем, чтобы такая система работала дистанционно.

Показания можно будет отправить оператору, он их прочитает и определит, что дальше делать.

– Всё это требует немалых вложений, правильно?

– Да, по кусочкам собираем. Чтобы все завершить, нужно 2-3 года, может и больше. Аппаратура сложная и дорогостоящая, программы постоянно требуют совершенствования, оцифровки и, прежде всего, высококвалифицированных специалистов, которые поставили бы точный диагноз.

– А каких специалистов будут брать? Это должен быть врач высшей категории?

– Необязательно. После обучения этим могут заниматься терапевты, педиатры, специалисты других профилей. На это не надо тратить годы.

Когда первая аппаратура была запущена, она широко использовались в стране. Потом потребовалось внести изменения, усовершенствовать оборудование, чтобы оно работало в полной мере. А денег не хватило. Вот и потихоньку всё сошло на нет. Спрос реально должен появиться. Все понимают, что это нужно. Иностранцы очень интересуются нашими программами. Но лучше, чтобы всё было создано у нас.

– Человек же не сразу бежит в больницу, если с ним что-то происходит. Ну, болит голова и ладно. На ваш взгляд, стоит сразу идти обследоваться?

– А почему она болит?

– Из-за погоды или давление подскочило.

– Система покажет, какие органы, ткани, структуры организма реагируют. Будут даны рекомендации.

На нас сильно влияет окружающая среда и масса других факторов: взаимоотношения с обществом, эмоциональное напряжение. От этого тоже немало болезней.

Сейчас есть крупные источники загрязнения воздуха, воды и почвы. Последние десятилетия – это транспорт, от которого сложно отказаться. А электромобили ещё не так популярны. Кроме этого, нефтехимическая и металлургическая промышленности, добыча полезных ископаемых, бездумная деятельность человека тоже играют свою роль.

В России есть законы, которые определяют гигиенические нормы. Органы государственного надзора и контроля, решающие эти вопросы. Каждое предприятие должно проходить экспертизу, чтобы убедиться, что оно не наносит вред окружающей среде. Потому что даже небольшое учреждение может стать мощным источником загрязнения.

– Человек вредит сам себе не только при строительстве заводов, но и из-за собственной мнительности. Роспотребнадзор сообщил, если не мыть руки, возникнет около 300 инфекций. Чаще всего, заболеваниям подвергаются дети, так как они забывают проводить такую простую процедуру, а у взрослого это вошло в привычку. Но бывает, что человек перебарщивает. Моет руки после каждого использования телефона, покупает антисептики. Это же тоже не есть хорошо, верно?

– Любой перебор никогда не бывает хорошим. Я бы не советовал увлекаться дезинфицирующими средствами, которые рекламируют. Из-за них погибает полезная микрофлора, снижаются защитные свойства кожи. Лучше использовать обыкновенное хозяйственное или детское мыло.

Что касается телефона, если его протереть лишний раз, плохо не будет. Вопрос ещё в том, кто трогал ваш аппарат. Руки тоже передают инфекции. Например, туберкулезные палочки могут долго сохраняться на поверхности.

– Помимо соблюдения правил личной гигиены человеку рекомендуется ещё сделать прививку, чтобы не заболеть. Но к вакцинам двоякое отношение: кому-то они помогают, а кому-то нет… Как быть?

– Я к прививкам отношусь положительно, потому что есть случаи, когда после их отказа стали болеть. Вопрос в другом: в каком состоянии пришел человек. Если было обострение заболевания, в таких случаях возможны осложнения. Для начала проводится первичный осмотр, так как могут быть противопоказания. Отказываться от вакцинации не надо! В советском здравоохранении мы ликвидировали опасные инфекции: полиомиелит, оспа и другие. А всё потому, что создали уникальную профилактическую систему с использованием прививок. Это одно из наших достижений, которое работает до сих пор, и им пренебрегать не следует.

Ксения КАЛУГА