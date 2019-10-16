Актриса Екатерина Директоренко: Нужно было в купальнике сыграть лето в ноябре

//Интервью 13+

16 октября 2019, 15:29 [ «Аргументы Недели», Александр МАЛЮГИН ]

Екатерина Директоренко, фото из архива актрисы

Екатерина Директоренко родилась в Москве. Зритель знает актрису по таким фильмам и сериалам, как «Толя-робот», «Салам Масква», «Метро», «Личная жизнь доктора Селивановой», «Судебная колонка», «Человек без пистолета», «Бой с тенью», «Бездельники» и др.

- Катя, что было интересного на съёмках сериала «Личная жизнь доктора Селивановой», где вы сыграли одну из ролей?

- Что было интересного? Там сменился на каком-то этапе режиссёр, и для меня эта перемена была к лучшему.

- Почему?

- Потому что выяснилось, что прежний режиссёр говорил, что взял меня на эту роль только из личной симпатии. И у него были некие поползновения в мою сторону. А когда пришёл другой режиссёр, стало намного интересней работать. Вообще хорошая команда была, прекрасные съёмки…

- Актёрство – тяжёлая работа, верно?

- Временами сложная, временами лёгкая. У нас же всё нестабильно. Это самая основная сложность. Бывает тяжёлый график, когда не спишь неделями, когда приходится сниматься, лёжа в грязи, в пыли, ночью, в мороз. Сплошь и рядом такие ситуации. Суперкомфортные условия случаются редко. Иногда, конечно, бывают сцены, когда находишься в каком-нибудь уютном тёплом доме, в постели, играя спящую…

Чаще испытываешь дискомфорт. Помню, в ноябре, на съёмках сериала «Женщина в игре без правил», мне пришлось купаться. Дело было в Подмосковье. Не очень приятное занятие, скажу я вам! Нужно было в купальнике сыграть лето.

- Насколько я знаю, если температура воды ниже 15 градусов, актёрам запрещено купаться. В дело вступают каскадёры…

- Мне было 18 лет, и я не знала никаких правил, у меня не было агента, который бы следил за всеми юридическими тонкостями. Но погода в целом стояла хорошая. Меня грели после каждого дубля. Сушили волосы. Я справилась.

- Вы сыграли одну из ролей в картине «Бездельники». Как в жизни относитесь к безделью и ничегонеделанию?

- Я только последние несколько лет полюбила ничего не делать. Это невозможно было раньше при моих обстоятельствах. Двое детей, хозяйство на мне.









- Что за хозяйство? Куры, утки, огород?

- Нет, просто домашние дела. Стирка, глажка, уборка. У меня дом всегда в идеальном состоянии. Дети тоже. Плюс работа с ненормированным графиком, гастроли, съёмки, концерты, учёба. И потом ещё была ночная работа с различными ресторанами, клубами, караоке. Дело в том, что я пою. У меня лирическое сопрано. Мне было некогда скучать без дела.

- Бизнесом не пробовали заниматься? Есть жилка?

- Никакой у меня жилки нет. Я не умею считать. В бухгалтерском смысле. Правда, у меня есть огромное количество творческих идей. Если есть люди, желающие со мной сотрудничать, пожалуйста, welcome.

- А какие у вас идеи? Расскажите хотя бы об одной!

- Нет, я не буду их озвучивать. Расскажу, когда всё получится.

- В фильмах «Бой с тенью» и «Метро» у вас небольшие роли. Хотелось бы узнать, как работается на съёмках блокбастеров? Эти съёмки же как-то отличаются от «рядовых сериальных»?

- В «Бое с тенью» всё было очень круто! И режиссёр, и партнёры. Снималось всё быстро и красиво. Бюджет был огромный. На площадке имелось всё, что нужно, и все, кто нужен. Всё по часам, никаких опозданий. Отличная организация процесса. В «Метро» - аналогично.

- Вы сыграли в примечательном сериале «Салам Масква», где речь идёт о жизни гастарбайтеров. Как в жизни относитесь к приезжим? Боитесь их?

- Периодически возникает некий страх. У меня был такой период, когда я жила в Марьиной роще, за театром «Сатирикон». В пятиэтажке. И так получилось, что на детской площадке возле дома гуляла с ребёнком только одна русская мама – это я. Там были и цыгане, и киргизы, и таджики, индусы, вьетнамцы, корейцы, китайцы. Особенно много было цыган, в национальных костюмах, как будто только что вышли из театра «Ромэн», единственное, лошадей и медведей с ними не было. И вот я такая русская мама гуляла в гордом одиночестве. На меня все смотрели с удивлением – мол, что ты тут, среди нас, делаешь, иди отсюда!

- Настоящее гетто!

- Поймите, я не ксенофобка, у меня крёстный – грузин, но в том районе в детском садике было из русских фамилий – две из 25. Сейчас я живу в другом доме в той же Марьиной роще, и пока у нас всё нормально.

- Чему вы специально обучались для той или иной роли?

- В театре, для спектакля «Москва. Психо» я обучалась стриптизу, приходили балетмейстеры из соответствующих заведений, показывали нам какие-то элементы. Для меня это не было особой проблемой, я и в институте акробатикой занималась. Вниз головой повисеть на одной ноге и красиво покрутиться – одно удовольствие!

- Ваш театр «Школа современной пьесы» не так давно вернулся в своё здание на Трубной площади, которое пострадало от пожара несколько лет назад…

- Да, тогда сгорела крыша, в зале всё обгорело, пришло в негодность, декорации, реквизит. Театр полностью отреставрировали, 25 января 2019 года мы в него въехали, и сейчас в нём приятно находиться. Приглашаем всех на спектакли!

- С кем из актёров старой школы вы снимались в кино или играли в театре?

- Первый мой съёмочный день на съёмках картины «Человек без пистолета» был с Борисом Петровичем Химичевым. И у нас с ним завязалась настоящая дружба! Вообще есть магия в общении с артистами, особенно если они «советской закалки», с различными историями, байками об актёрах, с опытом – жизненным и кинематографическим. Борис Петрович рассказывал о том, как работал в Театре Моссовета, про свою первую жену Татьяну Доронину. Подробности я, правда, не помню, у меня плохая память…

- А как же вы запоминаете длиннющие театральные монологи?

- У каждого артиста существует своя техника заучивания текста. Некоторые имеют фотографическую память и «фотографируют» текст. Тут же его потом забывают, когда он становится ненужным. Я же запоминаю «с балетом», что называется.

- Это как?

- Вместе с ногами. Когда я прихожу на репетицию, я текст не знаю. Я запоминаю его в связи с создавшимся персонажем, с характером персонажа, с событиями, которые происходят, в связи с партнёром. «В связи с паркетом», как называл это Михаил Чехов. То есть, там, где я нахожусь, у меня рождаются определённые реплики, слова. И, находясь в спектакле, скажем, за столом, у куста, я не могу не сказать таких-то слов. Логика сплетается воедино, и там уже текст въедается намертво. Его не нужно учить. Вот такая у нас актёрская практика.









АЛЕКСАНДР МАЛЮГИН