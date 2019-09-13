Татьяна Жданок: первый русский депутат Европарламента

Сегодня имя Татьяны Жданок хорошо известно за пределами Латвии: евродепутат, которая отстаивает права русскоязычных в Прибалтике на международной арене. В Европарламенте. Но мало кто знает, что прежде чем стать евродепутатом, Татьяна Аркадьевна прошла и суды, и задержания. И выстояла. Татьяна Аркадьевна Жданок. Евродепутат от Латвии.

Меня всегда удивляло, а как может такая хрупкая, невысокая женщина идти к цели через «огромные тернии»? Идти с улыбкой и не останавливаться. Видимо, многим другим этого не дано. Итак, специально для «Аргументов Недели» Татьяна Аркадьевна Жданок.

- Татьяна Аркадьевна, вы первый русский депутат, который был избран в Европарламент. Что это значило для вас?

- Это было в 2004 году. Да, я стала депутатом Европейского парламента. Тогда я работала сопредседателем ЗаПЧЕЛ. Получается, что вошла в историю, как первый русский депутат Европейского парламента. А первым представителем русской общины Латвии, выступившим с трибуны Европарламента и произнесшим слова приветствия на русском языке, стал Юрий Соколовский, выполнявший роль наблюдателя в ЕП после 1 мая 2004 года. Что это означало? Избрание депутата ЗаПЧЕЛ в Европарламент ознаменовало переход объединение в новое качество – политической силы европейского уровня.

- В том, 2004 году, вы улетали из Риги в Брюссель. Улетали надолго. Помните, что вы с собой взяли в первую очередь? Например, костюмы, косметику, туфли на высоком каблуке. Что?

- Я не ношу туфли на очень высоких каблуках. Мне близок деловой стиль. А в чемодане у меня были сотни тысяч подписей жителей Латвии в защиту русских школ. Это был сентябрь 2004 года.

- Татьяна Аркадьевна, и кем вы стали в ЕП? К какой фракции вы относились в те годы?

- Я стала членом фракции «Зеленых» и Европейского свободного альянса. Эта депутатская группа представляла одноименную общеевропейскую партию, которая выражала интересы регионов и национальных меньшинств Европы. Выбор в пользу фракции «Зеленые» означал самоидентификацию ЗаПЧЕЛ, как партии защиты прав человека и национальных меньшинств.

- Я помню, что вы входили в ЕП в Комитет по правам человека. Это так?

- Да, после первых европейских выборов, если мы говорим о моем пребывании в ЕП в 2004 году, я работала в ЕП в Комитете по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам, а также в Подкомитете по правам человека Комитета по международным делам. Я входила в состав межпарламентской делегации по сотрудничеству с Россией и межпарламентской делегации по сотрудничеству с закавказскими государствами.

- Татьяна Аркадьевна, вы решаете много дел в ЕП. Была ли проблема, которую решить было очень сложно? Та проблема, о которой вы могли думать и днями, и ночами?

- Одна из проблем, которую я решала в ЕП через механизм Евросоюза – массовое безгражданство в Латвии. В первую очередь встала задача информирования депутатов Европарламента о проблеме как таковой. У меня уже сформировался коллектив под руководством Мирослава Митрофанова, Александра Гамалеева, Виктора Елкина и Виталия Дробота. Мы решили выпустить книгу на английском языке, рассказывающую о конкретных судьбах неграждан Латвии. К тому моменту уже обсуждался важный вопрос о безвизовом передвижении неграждан в странах ЕС. Действительно, вопрос серьезный. Я настояла на том, чтобы в регламентах ЕС к списку лиц, обладающим таким правом, были добавлены неграждане Латвии и Эстонии. В итоге с января 2007 года, ее до вступления Латвии в Шенгенскую зону, неграждане Латвии и Эстонии были освобождены от виз для поездок в страны ЕС.

- Татьяна Аркадьевна, вы всегда боролись за права неграждан в Латвии. Например, освобождение от виз – победа! Какие еще проблемы неграждан оказались в фокусе внимания Комитета по петициям ЕП?

- Конечно, работа проводилась. Наша партия, тогда была ЗаПЧЕЛ, проводила компанию обращений жителей Латвии в ЕП с целью предоставления негражданам таких же прав на участие в муниципальных выборах и выборах в Европарламент, которые имеют иностранцы – граждане стран Евросоюза, прожившие в Латвии три месяца или имеющие недвижимость в Латвии. В итоге той кампании в ЕП поступила самая большая в его истории, на тот момент, петиция: ее подписали 16 145 граждан и неграждан Латвии из 17 городов республики. Моя работа, как депутата ЕП касалась всего круга вопросов, связанных с правами этнических и лингвистических меньшинств. За первые пять лет работы в ЕП было проведено 43 заседания интергруппы, на которых рассматривались проблемы различных национальных меньшинств в странах Евросоюза. Обсуждались и проблемы образования и гражданства русскоязычного меньшинства Латвии. Я должна была объяснить то, чего десятилетиями латышские дипломаты и политики, пользуясь своей монополией навязывали западным коллегам негативное восприятие русских Латвии. Например, они распространяли сведения о русском населении Латвии исключительно, как о мигрантах послевоенного времени, направленных советск4ой властью в Латвию с целью ее русификации. Такая оценка – дискриминация русских жителей Латвии. И мы объясняли то, что происходит на самом деле.

- Татьяна Аркадьевна, вы смелая и откровенная женщина. Сложно находится в компании таких «зубров»? «Зубров-мужчин», которые считают, что политика – дело для мужчин?

- Бывало и сложно. Но я сама выбрала себе такой путь. У меня есть свои принципы и цели. И сворачивать с намеченного пути не собираюсь.

- Благодарю за беседу.