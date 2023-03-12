Следственный комитет опроверг информацию о причастности сына депутата Госдумы Иванюженкова к убийству

Аргументы Недели → Происшествия 13+

Источник: ТАСС

Артем Иванюженков. Фото: Daniel Felipe Kutepov/globallook.com

Следственный комитет РФ не подтвердил информацию о том, что сын депутата Государственной думы РФ Бориса Иванюженкова игрок хоккейного клуба «Сочи» Артем Иванюженков причастен к убийству 23-летнего мужчины в Подмосковье.

Как сообщалось, убийство произошло в частном доме во время празднования дня рождения. По словам официального представителя Следкома Ольги Врадий, Иванюженков-младший не имеет к этому преступлению никакого отношения.

«Информация, распространенная [телеграм-каналом] «112» и «Известиями» не соответствует действительности. Призываем верить информации из официальных источников», - приводит ее слова MSK1.RU.

В свою очередь хоккейный клуб «Сочи», за который выступает сын депутата, сообщил, что 10 и 11 марта он принимал участие в тренировках. 12 марта в графике команды значится выходной день.