Сына депутата Госдумы от КПРФ Иванюженкова заподозрили в убийстве

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Источник: Известия

машина полиции, unsplash.com/photos/ffH_GkINfyY

Сына депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова Артема подозревают в совершении убийства. Соответствующую информацию в воскресенье, 12 марта, предоставил "Известиям" осведомленный источник.

Согласно последним данным, жертвой преступления, которое было совершено в Московской области, стал гражданин 1999 года рождения.

Предварительно установлено, что убийство произошло во время празднования дня рождения в частном доме в Подмосковье. Между гостями вспыхнул конфликт, в ходе которого 23-летний мужчина получил ножевое ранение и скончался на месте. Источник утверждает, что в отношении сына депутата Иванюженкова заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство".

Отметим, что в июле 2020 года, молодой человек уже попадал в сводки криминальных новостей. Тогда он на автомобиле BMW X6 насмерть сбил в Подольске велосипедиста.