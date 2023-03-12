В московском метро человек упал на пути

Днем в воскресенье, 12 марта, на кольцевой линии Московского метрополитена человек упал на пути. Соответствующую информацию предоставили сегодня в телеграм-канале сотрудники столичного дептранса.
Согласно последним данным, в результате падения человека на пути интервалы движения поездов на кольцевой линии московского метро против часовой стрелки были временно увеличены. Сейчас составы следуют в соответствии с графиком.
К настоящему моменту данных о состоянии упавшего на рельсы гражданина не поступало. Причина, по которой человек оказался на путях, не указывается.