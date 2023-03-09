На станции метро «Киевская» в Москве 61-летний пассажир толкнул под приближающийся поезд подростка

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Источник: Дептранс Москвы

Станция метро «Киевская». Фото: Konstantin Kokoshkin/globallook.com

В столичном метро, на станции «Киевская», пассажир толкнул на рельсы подростка прямо перед приближающимся поездом. Ребенок выжил. Толкнувший его мужчина задержан. Об этом сообщил в четверг Дептранс столицы.

Как следует из сообщения, размещенного в телеграм-канале департамента, 61-летний Владимир К. толкнул подростка в спину. Тот не удержался на ногах и упал под движущийся состав.

«Подросток жив, его жизни и здоровью ничего не угрожает, он будет дополнительно осмотрен врачами медицинского учреждения», - говорится в сообщении.

Что стало причиной инцидента, не уточняется. Прокуратура Московского метрополитена взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего. Случившееся рассматривается как факт покушения на убийство.