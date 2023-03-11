В Москве пытался покончить с собой начальник миграционного отделения УВД по Центральному округу Москвы — сейчас он в реанимации

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Источник: ТАСС

Скорая помощь, Maksim Konstantinov/globallook.com

В Москве глава миграционного отделения УВД по Центральному административному округу Александр Чопик попытался покончить с собой, выстрелив себе в голову из травматического пистолета. Сейчас 35-летний майор полиции находится в реанимации одной из столичных клиник, сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел накануне вечером. При этом офицер находился в состоянии алкогольного опьянения. Что стало причиной попытки суицида, пока неизвестно.

В свою очередь, в пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что по факту травмирования сотрудника УВД по ЦАО проводится сейчас проверка.

«Предварительно установлено, что вечером 10 марта из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним из квартиры по месту жительства мужчины 1987 года рождения с телесными повреждениями. <...> Пострадавшим является сотрудник УВД по ЦАО», - рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось об убийстве в подмосковном Подольске 16-летней девушки.