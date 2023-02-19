Белгородский губернатор уточнил, что погибшей при обстреле ВСУ оказалась 12-летняя девочка

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19 февраля 2023, 20:32 Источник: Telegram

Фото с места обстрела: Telegram/t.me/vvgladkov/

Погибшей при обстреле ВСУ Шебекинского округа Белгородской области в воскресенье оказалась 12-летняя девочка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков. Ранее он писал, что в результате обстрела погибла девушка.

По словам Гладкова, 12-летняя Василиса была единственным ребенком в семье.

«В момент обстрела она разговаривала с папой по телефону, снаряд разорвался за ее спиной… Никто и никогда не сможет утешить мать и отца. Никакие слова утешения не воскресят единственного ребенка», - написал глава региона.

Он также рассказал, что в Новой Таволжанке, где в воскресенье случилась трагедия, девять снарядов повредили три частных дома, хозяйственную постройку и автомобиль.

«Обычные жилые дома, обычного мирного села! И маленькая девочка…» - написал Гладков.