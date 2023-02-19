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Белгородский губернатор сообщил о гибели девушки при обстреле со стороны Украины

, 19:14 Источник: Telegram

Белгородский губернатор сообщил о гибели девушки при обстреле со стороны Украины
Результат обстрела Шебекина Белогородской области. Фото: Telegram/t.me/vvgladkov.

Девушка погибла в воскресенье при обстреле силами ВСУ Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«При обстреле в Новой Таволжанке Шебекинского округа погибла девушка. В момент прилета снарядов она находилась на улице. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей», - написал губернатор.

Пограничная с Украиной Белгородская область постоянно подвергается обстрелам. Накануне Гладков рассказал о тяжелом ранении  работницы парикмахерской в Шебекине: женщина находится без сознания в реанимации. Под обстрел попали также рынок и торговый центр. 

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