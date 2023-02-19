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Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Происшествия

Сотрудники МВД проводят проверку после нападения собаки на девочку

, 18:20

Сотрудники МВД проводят проверку после нападения собаки на девочку
Фото: Canva

Ребенок госпитализирован с повреждениями лица.
Правоохранительные органы Санкт-Петербурга проводят проверку после происшествия, в ходе которого агрессивная собака искусала лицо 9-летней девочки.
Ребенок был госпитализирован с травмой губы. Врачи сообщили о случившемся в полицию на следующий день.
Отмечается, что школьница хотела покормить бездомную собаку, однако та накинулась на девочку, когда она потянулась к животному. Полиция устанавливает детали и обстоятельство произошедшего.

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