Житель Нижегородской области зарезал своего дядю во время совместного распития спиртного

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14 февраля 2023, 16:12 Источник: Радио 1

Нож, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Нижегородской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своего дяди по причине того, что тот не присутствовал на похоронах родственницы. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Следствие считает, что во время совместного распития спиртного вечером 11 февраля между дядей и племянником произошла ссора. Последний припомнил 55-летнему мужчине, что тот не принимал участия в похоронах их общей родственницы.

В результате конфликта, как пишет сетевое издание "Радио 1", племянник нанес своему дяде смертельные ножевые ранения. Все произошло в селе Никольское Лысковского района Нижегородской области. Сообщается, что по факту убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под стражей.

Ранее сообщалось о том, что в Омске мужчина нанял киллера для убийства своей супруги.