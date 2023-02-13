На резервной ветке магистрального газопровода в Ярославской области произошел взрыв с последующим возгоранием

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13 февраля 2023, 22:07 Источник: РИА "Новости"

газовые трубы, unsplash.com/photos/UoIiVYka3VY

На резервной нитке магистрального газопровода в Ярославской области прогремел взрыв, после чего вспыхнул пожар. Соответствующую информацию предоставили в понедельник в региональном главке МЧС.

Взрыв и последующее возгорание газопровода было зафиксировано в Мышкинском муниципальном районе Ярославской области в районе деревни Еремейцево. К настоящему моменту установлено, что произошел разрыв газопровода диаметром примерно один метр.

Пожар вспыхнул в связи с разрывом в соединении береговой и подводной частей газопровода. Противоаварийная система сработала в штатном режиме, вследствие чего к моменту прибытия пожарных горения не было. Пострадавших нет.