На берегу моря в грузинском городе Батуми, предположительно, взорвалась мина

На берегу моря в грузинском городе Батуми прогремел взрыв, предположительно, взорвалась мина. Соответствующую информацию предоставила в понедельник, 13 февраля, телевизионная компания "Рустави 2".
Согласно предварительным данным, на берегу в Батуми взорвалась морская мина, которую принесло море. Очевидцы отметили, что слышали звук взрыва.
Сотрудники телекомпании сообщили, что в результате случившегося никто не пострадал. Министерство иностранных дел Грузии к настоящему моменту не распространяло официального заявления о происшествии.