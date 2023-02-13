На берегу моря в грузинском городе Батуми, предположительно, взорвалась мина

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13 февраля 2023, 20:20 Источник: РИА "Новости"

Батуми, unsplash.com/photos/7r2K4wh1Ez4

На берегу моря в грузинском городе Батуми прогремел взрыв, предположительно, взорвалась мина. Соответствующую информацию предоставила в понедельник, 13 февраля, телевизионная компания "Рустави 2".

Согласно предварительным данным, на берегу в Батуми взорвалась морская мина, которую принесло море. Очевидцы отметили, что слышали звук взрыва.

Сотрудники телекомпании сообщили, что в результате случившегося никто не пострадал. Министерство иностранных дел Грузии к настоящему моменту не распространяло официального заявления о происшествии.