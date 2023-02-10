AFAD: число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 19 875, пострадавших – 79 717

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10 февраля 2023, 21:41

последствия землетрясения в Турции, Caglar Oskay/Keystone Press Agency

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о новом зафиксированном числе жертв землетрясения в Турции. По последним данным количество погибших составляет 19 875, раненых – 79 717.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в спасательных операциях и борьбе с последствиями землетрясения участвует более 141 тысячи человек из разных стран.

Ранее в турецкой провинции Хатай полиция арестовала подозреваемых в мародёрстве. Сейчас на территории государства действует чрезвычайное положение, Турция принимает меры для решения проблемы мародёрства.