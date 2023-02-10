Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Общество 13+

TRT Haber: В Турции были задержаны подозреваемые в мародёрстве

, 19:33

TRT Haber: В Турции были задержаны подозреваемые в мародёрстве
последствия землетрясения в Турции, Anas Alkharboutli/dpa

Телеканал TRT Haber сообщает, что в турецкой провинции Хатай, которая пострадала от землетрясения,  полиция арестовала подозреваемых в мародёрстве.

По информации телеканала, спецназ Турции поймал возможных нарушителей закона.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в турецких провинциях, пострадавших от ужасного землетрясения, началось мародёрство. На территориях сейчас введено чрезвычайное положение, чтобы решить данную проблему.

Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 19 388, раненых - более 77 тысяч.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram