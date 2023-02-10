TRT Haber: В Турции были задержаны подозреваемые в мародёрстве

Телеканал TRT Haber сообщает, что в турецкой провинции Хатай, которая пострадала от землетрясения, полиция арестовала подозреваемых в мародёрстве.
По информации телеканала, спецназ Турции поймал возможных нарушителей закона.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в турецких провинциях, пострадавших от ужасного землетрясения, началось мародёрство. На территориях сейчас введено чрезвычайное положение, чтобы решить данную проблему.
Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 19 388, раненых - более 77 тысяч.