Губернатор турецкой провинции Кахраманмараш пока не может назвать точное число жертв землетрясения

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6 февраля 2023, 09:16

Машины скорой помощи в Турции, Qin Yanyang / globallookpress.com

Губернатор турецкой провинции Кахраманмараш, где произошло мощнейшее землетрясение, сообщил, что точное число пострадавших от землетрясение пока невозможно назвать.

Агентство Anadolu передало сообщение губернатора Омера Чошкуна, в нём сказано, что ущерб от землетрясения очень серьёзный и пока невозможно назвать число пострадавших людей или упавших зданий. Однако, есть данные, предоставленные Управлением по чрезвычайным ситуациям. По ним погибло 76 человек и 440 пострадали.

Ранее сообщалось о введении высочайшего уровня тревоги в Турции из-за землетрясений.