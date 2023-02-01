В подмосковном Нахабине горит склад с пластиком

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1 февраля 2023, 22:07 Источник: ТАСС

Крупный пожар произошел в среду вечером на складе поселка Нахабино, который входит в городской округ Красногорск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило в половине девятого вечера. К моменту прибытия пожарных площадь возгорания составляла около 700 кв. метров. К 21 часу она выросла до 1,4 тысячи кв. метров.

По данным МЧС, на складе находится пластиковое вторсырье. В тушении пожара задействованы 37 человек и 11 единиц техники. Информация о пострадавших пока не поступала.