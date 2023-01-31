Конфликт двух водителей на МКАД закончился стрельбой

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31 января 2023, 21:16 Источник: РИА "Новости"

МКАД, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Во вторник, 31 января, на Московской кольцевой автодороге между двумя водителями произошел конфликт, в ходе которого один из участников инцидента выстрелил, предположительно, светошумовым патроном.

В пресс-службе столичного главка МВД отметили, что происшествие случилось сегодня примерно в 17.00 в районе 57-го километра МКАД.

Установлено, что после мелкой аварии между двумя водителями вспыхнул конфликт, во время которого один из них произвел выстрел. В результате случившегося никто не пострадал. Предполагаемые участники ссоры доставлены для разбирательства в отдел полиции.