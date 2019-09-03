Дорожный конфликт со стрельбой произошел на МКАД

Во вторник, 3 сентября, на 8-м километре Московской кольцевой автодороги произошел дорожный конфликт со стрельбой. Об этом ранее журналистам сообщил представитель ГУ МВД по столице.

В какой-то момент между двумя автомобилистами вспыхнул конфликт. Один из мужчин достал газовый пистолет и выстрелил в другого, передает сегодня утром ТАСС. После этого нападавший сел за руль своей машины и быстро скрылся с места происшествия.

Пострадавший был госпитализирован. К настоящему моменту информации о его состоянии не поступало. Стрелявшего ищет полиция.