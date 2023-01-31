На окраине Красноярска нашли тело 82-летнего пенсионера со следами укусов

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31 января 2023, 16:20 Источник: Московский Комсомолец

На окраине Красноярска на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ) правоохранительные органы обнаружили тело 82-летнего пенсионера со следами укусов.

Как стало известно, мужчина приехал на дачу, чтобы собрать картошку. Однако домой он не вернулся. Его сын отправился на поиски и недалеко от дачных домов нашел истерзанное тело.

Возможно, тело покусали бродячие собаки. Чтобы подтвердить эту версию, сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза. Правоохранители, в свою очередь, заявили, что, вероятно, пожилой мужчина скончался по естественным причинам, после этого животные набросились на тело.