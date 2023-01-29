Рогов: два человека погибли, семеро ранены после удара HIMARS по мосту в Мелитопольском районе

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29 января 2023, 18:44 Источник: Telegram

РСЗО HIMARS. Фото: Senior Airman Beaux Hebert/globallook.com

Два человека погибли и семь ранены в результате ракетного удара по железнодорожному мосту в селе Светлодолинское Мелитопольского района Запорожской области. Об этом сообщил в воскресенье председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его информации, удар из РСЗО HIMARS был нанесен во время проведения на мосту ремонтных работ.

«Всего пострадало 9 мирных человек. На данный момент известно о двух убитых и семи раненых. Информация уточняется и дополняется», - написал Рогов в своем телеграм-канале.

Ранее, 28 февраля, из систем HIMARS была обстреляна районная больница в Новоайдаре (ЛНР) — погибли 14 человек.