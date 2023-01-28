Минобороны: 14 человек погибли в результате удара HIMARS по больнице в луганском Новоайдаре

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28 января 2023, 18:29 Источник: Минобороны РФ

РСЗО HIMARS. Фото:Senior Airman Beaux Hebert/globallook.com

14 человек погибли, 24 получили ранения в результате удара по зданию районной больницы в Новоайдаре Луганской Народной Республики. Об этом сообщило в субботу министерство обороны России. По информации ведомства, речь идет о «намеренном ударе» из американской системы HIMARS.

«28 января в населенном пункте Новоайдар Луганской Народной Республики около 7:30 утра украинскими вооруженными силами был нанесен намеренный удар реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по зданию районной больницы», - говорится в вечерней сводке Минобороны.

Как сообщается, среди пострадавших и погибших есть как пациенты, так и медики. В этой больнице медицинскую помощь получали местные жители и военнослужащие.