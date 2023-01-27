В Дудинке Красноярского края потушили пожар в магазине на площади 800 квадратных метров

Аргументы Недели → Происшествия 13+

27 января 2023, 08:08 Источник: РИА Новости

Сотрудники МЧС, Svetlana Vozmilova/Global Look Press

На севере Красноярского края произошел крупный пожар, который произошел в магазине на площади в 800 квадратных метров. Об этом сообщает местный главк МЧС.

Ночью в четверг в магазине смешанных товаров, здание которого размещено отдельно по улице Щорса в Дудинке.

«Сегодня в 8.37 (4.37 мск - ред) пожар ликвидирован», - говорится в сообщении. Отмечается, что тушение возгорания было осложнено сильным ветром и «высокой горючей загрузкой». В работе были задействованы четыре единицы спецтехники и более двадцати человек.

Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось о крупном пожаре на рынке в Самарской области.