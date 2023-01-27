В Дудинке Красноярского края потушили пожар в магазине на площади 800 квадратных метров

На севере Красноярского края произошел крупный пожар, который произошел в магазине на площади в 800 квадратных метров. Об этом сообщает местный главк МЧС.
Ночью в четверг в магазине смешанных товаров, здание которого размещено отдельно по улице Щорса в Дудинке.
«Сегодня в 8.37 (4.37 мск - ред) пожар ликвидирован», - говорится в сообщении. Отмечается, что тушение возгорания было осложнено сильным ветром и «высокой горючей загрузкой». В работе были задействованы четыре единицы спецтехники и более двадцати человек.
Информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось о крупном пожаре на рынке в Самарской области.