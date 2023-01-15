Площадь пожара на рынке в районе железнодорожного вокзала в городе Кинель Самарской области выросла до 1,5 тысячи кв. метров

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15 января 2023, 07:09

фото: vk.com/63mchsgov

В Самарской области в ночь воскресенье произошел пожар на рынке в районе железнодорожного вокзала в городе Кинель. В МЧС сообщение о возгорании на продовольственном рынке на улице Октябрьской поступило в 02:33 мск.

В 02:52 мск было установлено, что горят торговые павильоны на площади 900 кв.метров. Был объявлен повышенный ранг вызова — пожар № 2. Позже площадь возгорания выросла до 1,5 тысячи квадратных метров. В тушении пожара задействованы два пожарных поезда со станции «Кинель» и «Самара».

К борьбе с огнем привлекались 93 человека и 34 единиц техники. По информации МЧС, сведений о пострадавших не поступало.