На Шуваловском проспекте около спящей матери нашли замерзающего младенца

Женщина в состоянии сильного опьянения уснула на лавке на остановке.
В Санкт-Петербурге на Шуваловском проспекте житель города обнаружил пьяную мать с замерзающим ребенком в коляске, сообщают местные СМИ.
«Ехал с работы, смотрю, коляска на повороте падает, она спит, держу, бужу, вышел с ней. На остановке посадил, ребенок заплакал, она в ауте, вызвал всех. Ребенок-то причем, замерз, плакал, голодный», – рассказал неравнодушный петербуржец, вызвавший скорую и полицию.
Прибывшие на вызов сотрудники правоохранительных органов отогрели ребенка и передали прибывшим медикам. Предположительно, женщина находилась под действием наркотических средств.
На данный момент младенец госпитализирован, а мать забрали в отделение полиции до выяснения обстоятельств произошедшего.
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