На Шуваловском проспекте около спящей матери нашли замерзающего младенца

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Происшествия 13+

26 января 2023, 11:13 Елена Соколова

Фото: Canva

Женщина в состоянии сильного опьянения уснула на лавке на остановке.

В Санкт-Петербурге на Шуваловском проспекте житель города обнаружил пьяную мать с замерзающим ребенком в коляске, сообщают местные СМИ.

«Ехал с работы, смотрю, коляска на повороте падает, она спит, держу, бужу, вышел с ней. На остановке посадил, ребенок заплакал, она в ауте, вызвал всех. Ребенок-то причем, замерз, плакал, голодный», – рассказал неравнодушный петербуржец, вызвавший скорую и полицию.

Прибывшие на вызов сотрудники правоохранительных органов отогрели ребенка и передали прибывшим медикам. Предположительно, женщина находилась под действием наркотических средств.

На данный момент младенец госпитализирован, а мать забрали в отделение полиции до выяснения обстоятельств произошедшего.