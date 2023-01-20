Три города Херсонской области были обстреляны украинской стороной в четверг

Три города Херсонской области оказались под обстрелом ВСУ в четверг. Об этом 20 января сообщает представитель местных экстренных служб.
ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии Казачьи Лагеря, Каховку и Голую пристань, расположенные на левом берегу Днепра. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
«Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру», - передает представитель экстренных служб. Согласно сообщению, в результате обстрелов поврежден частный гражданский дом в городе Каховка.
Информация о жертвах среди гражданского населения уточняется.
Ранее сообщалось о том, что под контролем РФ находится 75% территории Херсона.