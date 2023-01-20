Нижегородская пенсионерка отдала мошеннику 16,5 миллиона рублей

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20 января 2023, 11:29 Источник: РИА "Новости"

руки пожилой женщины и телефон, unsplash.com/photos/rvCnQeldxys

Пенсионерка из Нижнего Новгорода перевела мошеннику, который представился сотрудником банка, около 16,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в пятницу сотрудники ГУМВД по Нижегородской области.

64-летняя гражданка ранее обратилась в полицию с заявлением о том, что она в течение трех недель регулярно беседовала по телефону с неизвестным, представившимся сотрудником службы безопасности одного из банков. Собеседник уверял женщину в том, что ей следует выполнить некоторые действия, чтобы уберечь свои средства от посягательства преступников.

Гражданка обналичила деньги, которые хранила в шести банках, общей суммой 13,65 миллиона рублей. Более того, она оформила кредит на сумму 2,7 миллиона рублей. Впоследствии пенсионерка частями переводила средства через банковский терминал и онлайн-банкинг на указанные аферистом счета. В результате женщина лишилась 16,4 миллиона рублей.

По факту случившегося заведено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество".