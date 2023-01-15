Baza: взрыв в здании бывшего ДК, где находились мобилизованные, устроил военнослужащий из Свердловской области

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15 января 2023, 17:01 Источник: Телеграм-канал Baza

Скорая помощь, Maksim Konstantinov/globallook.com

Взрыв в здании бывшего сельского дома культуры в Белгородской области, где были расквартированы военнослужащие, устроил свердловчанин, утверждает телеграм-канал Baza.

По информации канала, все пострадавшие и погибшие в результате инцидента — мобилизованные.

«По предварительным данным, военнослужащий взял в руки гранату РГД-5, чтобы завоевать авторитет перед подчиненными», - пишут авторы канала.

По их словам, после взрыва, в здании начался пожар, который привел к детонации боеприпасов. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Baza утверждает, что его тушили около четырех часов. По данным саперов, в здании могут находиться неразорвавшиеся боеприпасы.

По информации ТАСС, в результате инцидента пострадали 10 человек. По версии TG-канала «112», пострадавших 16, три человека погибли и восемь считаются пропавшими без вести.