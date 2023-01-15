Десять военнослужащих пострадали при детонации боеприпасов в сельском доме культуры в Белгородской области

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15 января 2023, 15:49 Источник: ТАСС

Скорая помощь, Aleksander Polyakov/globallook.com

В Белгородской области десять военнослужащих пострадали в доме культуры хутора Тоненькое Белгородской области в результате взрыва боеприпасов. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Подробностей инцидента агентство не приводит. По версии телеграм-канала «112», командир взвода, старший сержант взорвал гранату в расположении части, после чего сдетонировали боеприпасы и начался пожар. Источника этой информации авторы канала не указывают.

При этом они сообщают о большем числе пострадавших: 16. Кроме того, утверждают, что есть трое погибших и восемь пропавших без вести.

Сообщается также, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело.