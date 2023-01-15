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ТАСС: четверо граждан России были на борту самолёта, потерпевшего крушение в Непале

, 11:17

Четверо граждан России находились на борту пассажирского самолёта ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, разбившегося в воскресенье, 15 января, на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале.

Самолет выполнял рейс  Катманду - Покхару. По информации представителя авиакомпании, на борту турбовинтового пассажирского самолёта ATR 72  находились 68 пассажиров, в том числе три младенца, и четыре члена экипажа. 

Индийский телеканал News18 со ссылкой на власти Непала передал, что погибли все пассажиры и члены экипажа разбившегося самолета. 

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