Телеканал News18: все 72 человека, находившееся на борту разбившегося в Непале самолёта, погибли

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15 января 2023, 11:07

Непал, фото: Konstantin Mikhailov/globallookpress.com

Все 68 пассажиров и четыре члена экипажа разбившегося в Непале самолета ATR 72 в воскресенье, 15 января, погибли.

Индийский телеканал News18 со ссылкой на власти Непала передал, что погибли все пассажиры и члены экипажа разбившегося на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара самолета.

Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 местной авиакомпании Yeti Airlines разбился сегодня между старым и новым аэропортом города Покхара.

В посольстве России в Непале сообщили, на борту самолета находились четверо российских граждан.