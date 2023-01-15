Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Общество 13+

Телеканал News18: все 72 человека, находившееся на борту разбившегося в Непале самолёта, погибли

, 11:07

Телеканал News18: все 72 человека, находившееся на борту разбившегося в Непале самолёта, погибли
Непал, фото: Konstantin Mikhailov/globallookpress.com

Все 68 пассажиров и четыре члена экипажа разбившегося в Непале самолета ATR 72 в воскресенье, 15 января, погибли.

Индийский телеканал News18 со ссылкой на власти Непала передал, что погибли все пассажиры и члены экипажа разбившегося на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара самолета.

Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 местной авиакомпании Yeti Airlines разбился сегодня между старым и новым аэропортом города Покхара.

В посольстве России в Непале сообщили, на борту самолета находились четверо российских граждан.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Общество

Происшествия