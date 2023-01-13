В подмосковном Чехове машина выехала на тротуар и насмерть сбила пешехода

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13 января 2023, 14:24 Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В подмосковном Чехове иномарка после дорожно-транспортного происшествия вылетела на тротуар и насмерть сбила человека. Об этом заявила начальник пресс-службы ГУМВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

Авария произошла вечером в минувший четверг на 74-м километре Старосимферопольского шоссе. Установлено, что водитель 1989 года рождения пересек перекресток на запрещающий сигнал светофора, после чего его машина совершила столкновение с другим автомобилем.

Первое транспортное средство после ДТП отбросило на пешеходов, которые стояли на тротуаре. Один человек скончался на месте. Травмы получили еще один пешеход, водитель одной машины и пассажир другой.