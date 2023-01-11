Губернатор Гладков: врачи борются за жизнь пострадавший при обстреле Шебекино женщины

Аргументы Недели → Происшествия 13+

11 января 2023, 09:25 Источник: ВКонтакте

Вячеслав Гладков, stavregion.ru/via Globallookpress.com

Пострадавшая при обстреле Шебекино в Белгородской области находится в реанимации. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Как пишет Гладков у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте», поздно вечером 10 января был сильно обстрелян город Шебекино. Глава региона отметил, что выезжал в населенный пункт и встречался с его жителями.

«Пострадало несколько человек, особенно одна женщина, которая находится в крайне тяжелом состоянии», - сообщает губернатор. По его словам, пострадавшая находится в реанимационном отделении после длительной операции.

«Надеемся, что врачи сделают все, чтобы спасти жизнь человека», - пишет Гладков.

Вечером 10 января сообщалось о двух пострадавших в результате обстрела города.