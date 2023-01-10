При обстреле Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ пострадали два человека

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10 января 2023, 22:27 Источник: Telegram

скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером во вторник, 10 января, сообщил, что при обстреле города Шебекино со стороны Вооруженных сил Украины пострадали два мирных жителя.

Вячеслав Гладков подчеркнул, что в настоящий момент украинские войска обстреливают Шебекино. Согласно предварительным данным, пострадали мужчина и женщина, информации об их состоянии пока не поступало.

Губернатор Белгородской области уточнил, что все оперативные службы уже находятся на месте. Данные о разрушениях в результате атаки уточняются.