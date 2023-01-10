При обстреле Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ пострадали два человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером во вторник, 10 января, сообщил, что при обстреле города Шебекино со стороны Вооруженных сил Украины пострадали два мирных жителя.
Вячеслав Гладков подчеркнул, что в настоящий момент украинские войска обстреливают Шебекино. Согласно предварительным данным, пострадали мужчина и женщина, информации об их состоянии пока не поступало.
Губернатор Белгородской области уточнил, что все оперативные службы уже находятся на месте. Данные о разрушениях в результате атаки уточняются.