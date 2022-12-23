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В Туве умер ребенок после отказа медиков в госпитализации

, 15:08 Источник: Московский Комсомолец

В Туве умер ребенок после отказа медиков в госпитализации
Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Туве девочка умерла от рака после отказа врачей в госпитализации. Трагедия случилась в мае этого года.

Скорая помощь доставила ребенка в больницу, но медики не нашли причин для экстренного лечения после осмотра. Через шесть дней девочку снова доставили в больницу. Там она скончалась.

Родители решили обратиться в прокуратуру. В ходе разбирательств выяснилось, что врачи проявили халатность. Оказывается, медики с 2018 по 2022 года не назначали ребенку нужные обследования.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело.

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