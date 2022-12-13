Сообщалось, что в Петербурге на территории завода «Звезда» произошел пожар, но эту информацию опровергли

Аргументы Недели → Происшествия 13+

13 декабря 2022, 09:29 Источник: РИА Новости

Пожарные машины, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Появилась информация, что В Санкт-Петербурге на территории завода «Звезда» горит здание. Об этом писали РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ. При этом позднее на заводе "Звезда" опровергли информацию о пожаре на своей территории.

Сообщение о пожаре получено примерно в 6:38 утра во вторник.

«В двухэтажном здании размером 50 на 100 метров происходит горение обстановки на площади 200 квадратных метров», - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что сведений о пострадавших пока нет.

Напомним, что за последние несколько дней в Подмосковье произошло сразу два пожара в ТЦ.

На заводе "Звезда" информацию о пожаре опровергли. Речь идет о других предприятиях, расположенных в промышленной зоне по адресу ул. Бабушкина 123 в районе м. Обухово и не относящихся к ПАО "ЗВЕЗДА".