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За несколько дней в Подмосковье произошло сразу два серьезных пожара в крупных торговых центрах

, 14:40

За несколько дней в Подмосковье произошло сразу два серьезных пожара в крупных торговых центрах
Сгоревший гипермаркет OBI в Химках. Фото: GlobalLookPress

С интервалом всего несколько дней под Москвой загорелись два торговых комплекса. Как говорится – совпадение? Не думаю. Конспирологических теорий выстраивать не будем. Здесь вывод только один – необходимо срочно усиливать контроль за соблюдением мер пожарной безопасности.

В результате пожара в торговом центре «МЕГА Химки» практически выгорел весь гипермаркет со строительными материалами. Накануне там проводили сварочные работы. По предварительной версии, одна из искр могла попасть на деревянные конструкции и начала тлеть. Дело было ночью, никто ничего не заметил. Спохватились только к 6 утра, когда было уже поздно. Погиб охранник.

В Балашихе тоже площадь пожара увеличивалась очень быстро. Загорелись материалы на открытой площадке рядом с торговым центром «Стройпарк». Следователи завели уголовное дело, обстоятельства произошедшего выясняются. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание во время сильного дождя.
Среди первичных версий экстренные службы рассматривали поджог, однако в итоге все свелось к одному – халатность и невнимательное отношение к правилам пожарной безопасности. Ответ на вопрос, как прервать цепочку происшествий, очевиден.

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