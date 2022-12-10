Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после частичного обрушения дома в Рязани

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10 декабря 2022, 12:43 Источник: Telegram

глава СК РФ Александр Бастрыкин, Russian Investigative Committee, globallookpress.com

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в субботу, 10 декабря, поручил завести уголовное дело после частичного обрушения жилого дома в Рязани, которое произошло накануне.

В пятницу в 17.33 по московскому времени поступило сообщение о частичном обрушении перекрытия в двухэтажном жилом доме в Рязани, вследствие чего две квартиры оказались разрушены. Пострадали два человека. Предполагается, что причиной случившегося мог стать самогонный аппарат.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Рязанской области Владимиру Никешкину завести уголовное дело по факту случившегося, а также доложить об установленных обстоятельствах.