Генерал-лейтенант СВР в отставке Решетников: ВСУ планируют вторгнуться в Белгородскую область

Аргументы Недели → Происшествия 13+

22 ноября 2022, 21:24

Вооруженные формирования Украины собираются вторгнуться в Белгородскую область Российской Федерации.

Генерал-лейтенант Службы внешней разведки РФ в отставке Леонид Решетников был участником программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» и высказал мнение, что украинские военные находятся в стадии духовного подъема, реально готовится наступление.

Он не исключил, что готовится рейд с захватом условного Шебекино, или условных Валуек. Решетников подчеркнул, что ВСУ надо, и Западу надо, нанести как можно более престижный удар по России.

По мнению генерала-лейтенанта СВР в отставке, единственный выход из ситуации — наступление российских войск на Купянском направлении и возвращение потерянных территорий на Харьковском направлении.

ВСУ постоянно обстреливают территорию Белгородской области, граничащей с Украиной.

22 ноября в селе Староселье Краснояружского района супружеская пара подорвалась на боеприпасе неустановленного образца. Оба супруга погибли. При обстреле Шебекино погибла мирная жительница. Она получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.