В Белгородской области за один день погибли три мирных жителя

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22 ноября 2022, 16:33 Источник: Telegram

Дом в Белгородской области после обстрела. Фото: Telegram/t.me/vvgladkov/

О гибели трех мирных жителей сообщил во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Вначале глава региона написал в своем телеграм-канале о женщине, погибшей при обстреле города Шебекино. По словам губернатора, ее отбросило взрывной волной, в результате чего она получила черепно-мозговую травму и скончалось в машине «скорой помощи».

Час спустя Гладков сообщил о еще двух погибших в селе Староселье.

«Супружеская пара подорвалась на боеприпасе неустановленного образца. Все необходимые следственные мероприятия проводятся, в том числе, чтобы разобраться, как данная семья оказалась в селе. Напомню, что с 27 октября на территории данного муниципалитета введен режим ЧС», - написал губернатор.

Он также обратился к жителям области с просьбой не посещать без согласования с администрацией населенные пункты, в которых введен режим чрезвычайной ситуации.

Об обстрелах Белгородской области силам украинской армии Гладков в последнее время сообщает почти каждый день.