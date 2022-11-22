В Белгородской области за один день погибли три мирных жителя

О гибели трех мирных жителей сообщил во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Вначале глава региона написал в своем телеграм-канале о женщине, погибшей при обстреле города Шебекино. По словам губернатора, ее отбросило взрывной волной, в результате чего она получила черепно-мозговую травму и скончалось в машине «скорой помощи».
Час спустя Гладков сообщил о еще двух погибших в селе Староселье.
«Супружеская пара подорвалась на боеприпасе неустановленного образца. Все необходимые следственные мероприятия проводятся, в том числе, чтобы разобраться, как данная семья оказалась в селе. Напомню, что с 27 октября на территории данного муниципалитета введен режим ЧС», - написал губернатор.
Он также обратился к жителям области с просьбой не посещать без согласования с администрацией населенные пункты, в которых введен режим чрезвычайной ситуации.
Об обстрелах Белгородской области силам украинской армии Гладков в последнее время сообщает почти каждый день.